Gazze’nin yüzde 85’i yerinden ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki “tahliye emirlerine” dair bilgi verdi.

Gazze’de yerinden edilmelerin aileleri birbirinden ayırdığını kaydeden Dujarric, bu durumun, özellikle kadın ve çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini ifade etti.

55 ayrı “tahliye emri”

Dujarric, "tahliye emirlerinin" insani yardımları da etkilediğinin altını çizerek dün itibarıyla İsrail'in 55 farklı yer için "tahliye emri" verdiğini ve bunların, Gazze'nin yüzde 85'ini kapsadığını bildirdi.

Bunun "zorla yerinden edilme" olarak görülüp görülmediğinin sorulması üzerine Dujarric, "Bu, insanlara yaşamaları için çok az seçenek bırakıyor" diyerek, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını yineledi.

Tulkerim Mülteci Kampı Dujarric, BM ekiplerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda durum değerlendirmesini yaptıklarını ve çok büyük zarar gözlemlediğini aktardı, bu zararın çoğunun omuzdan atılan patlayıcılar ya da silahlar sonucu meydana geldiğini ifade etti. Kampta, aralarında 40 konut bulunan yaklaşık 500 yapının yok edildiğini, yaklaşık 200 kişinin yerinden edildiğini belirtti. BM ekibinin aynı zamanda buldozerlerle yıkılan yollar ve kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini gördüğünü aktaran Dujarric, temel hizmetlere erişimin engellendiğini söyledi. Dujarric, Batı Şeria'da ölümcül savaş taktiklerinin kullanılmasından derin endişe duyduklarını vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)