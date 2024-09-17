ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 12:05
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 12:07
1 dk Okuma

Gazze’nin yüzde 85’i yerinden ediliyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in son olarak Gazze'de 55 farklı yerin boşaltılması yönünde talimat verdiğini, bu bölgenin Gazze'nin yüzde 85'ini oluşturduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze’nin yüzde 85’i yerinden ediliyor
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki “tahliye emirlerine” dair bilgi verdi.

Gazze’de yerinden edilmelerin aileleri birbirinden ayırdığını kaydeden Dujarric, bu durumun, özellikle kadın ve çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini ifade etti.

55 ayrı “tahliye emri”

Dujarric, "tahliye emirlerinin" insani yardımları da etkilediğinin altını çizerek dün itibarıyla İsrail'in 55 farklı yer için "tahliye emri" verdiğini ve bunların, Gazze'nin yüzde 85'ini kapsadığını bildirdi.

Bunun "zorla yerinden edilme" olarak görülüp görülmediğinin sorulması üzerine Dujarric, "Bu, insanlara yaşamaları için çok az seçenek bırakıyor" diyerek, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını yineledi.

Tulkerim Mülteci Kampı

Dujarric, BM ekiplerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda durum değerlendirmesini yaptıklarını ve çok büyük zarar gözlemlediğini aktardı, bu zararın çoğunun omuzdan atılan patlayıcılar ya da silahlar sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Kampta, aralarında 40 konut bulunan yaklaşık 500 yapının yok edildiğini, yaklaşık 200 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

BM ekibinin aynı zamanda buldozerlerle yıkılan yollar ve kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini gördüğünü aktaran Dujarric, temel hizmetlere erişimin engellendiğini söyledi.

Dujarric, Batı Şeria'da ölümcül savaş taktiklerinin kullanılmasından derin endişe duyduklarını vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM: Gazze’de sağlık şartları gün be gün kötüye gidiyor
Bugün 15:43
/haber/bm-gazzede-saglik-sartlari-gun-be-gun-kotuye-gidiyor-299772
Gazze’de öldürülen 11 bin 983 çocuğun ismi açıklandı
Bugün 08:53
/haber/gazzede-oldurulen-11-bin-983-cocugun-ismi-aciklandi-299754
İsrail ordusu Gazze'de BM okulunu vurdu: En az 18 ölü
12 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-gazze-de-bm-okulunu-vurdu-en-az-18-olu-299611
İsrail, Gazze'de bir kez daha 'güvenli' bölgeyi vurdu: En az 40 ölü
10 Eylül 2024
/haber/israil-gazze-de-bir-kez-daha-guvenli-bolgeyi-vurdu-en-az-40-olu-299476
DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşısı için geçici ateşkes kararını açıkladı
29 Ağustos 2024
/haber/dso-gazze-de-cocuk-felci-asisi-icin-gecici-ateskes-kararini-acikladi-299142
İsrail, Gazze ve Han Yunus kentlerindeki su depolarının tamamını yok etti
27 Ağustos 2024
/haber/israil-gazze-ve-han-yunus-kentlerindeki-su-depolarinin-tamamini-yok-etti-299028
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BM: Gazze’de sağlık şartları gün be gün kötüye gidiyor
Bugün 15:43
/haber/bm-gazzede-saglik-sartlari-gun-be-gun-kotuye-gidiyor-299772
Gazze’de öldürülen 11 bin 983 çocuğun ismi açıklandı
Bugün 08:53
/haber/gazzede-oldurulen-11-bin-983-cocugun-ismi-aciklandi-299754
İsrail ordusu Gazze'de BM okulunu vurdu: En az 18 ölü
12 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-gazze-de-bm-okulunu-vurdu-en-az-18-olu-299611
İsrail, Gazze'de bir kez daha 'güvenli' bölgeyi vurdu: En az 40 ölü
10 Eylül 2024
/haber/israil-gazze-de-bir-kez-daha-guvenli-bolgeyi-vurdu-en-az-40-olu-299476
DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşısı için geçici ateşkes kararını açıkladı
29 Ağustos 2024
/haber/dso-gazze-de-cocuk-felci-asisi-icin-gecici-ateskes-kararini-acikladi-299142
İsrail, Gazze ve Han Yunus kentlerindeki su depolarının tamamını yok etti
27 Ağustos 2024
/haber/israil-gazze-ve-han-yunus-kentlerindeki-su-depolarinin-tamamini-yok-etti-299028
Sayfa Başına Git