Gazze’nin son yaşam hattıydı: Dr. Ebu Safiye İsrail hapishanesinde bir yıldır tutuklu

Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü ve Gazze’de yerle bir edilen sağlık sektörünün önde gelen sesi Dr. Hussam Ebu Safiye, görevini yaparken, 27 Aralık 2024’te İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alındı ve o tarihten bu yana cezaevinde.

Dr. Ebu Safiye’nin saldırıya ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı biliniyor. Uluslararası Af Örgütü, Dr. Safiye’nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için dünya genelinde başlattığı acil eylemi sürdürürken, oğlu Elias Ebu Safiye dünyanın dört bir yanındaki eylemleri görmekten onur duyduklarını belirterek, “Desteğiniz bize ailece umut veriyor” dedi.

Elias Ebu Safiye, Af Örgütü’ne gönderdiği mesajda şunlara yer verdi:

“Babam Dr. Hussam Ebu Safiye’nin durumuyla ilgili yoğun çabalarınız ve gerçekleştirdiğiniz değerli etkinlikler için çok teşekkür ederiz. Bu önemli ivmeyi ve dünyanın dört bir yanında farklı seviyelerdeki etkili eylemleri görmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu haklı ve insanca davaya yönelik içten çabalarınız, onurlu duruşunuz, gerçek dayanışmanız, tüm şubelerin ve aktivistlerin devam eden çalışmaları için de teşekkür ederiz. Desteğiniz gerçek bir fark yaratıyor ve bize ailece umut veriyor. Derin şükran ve saygılarımızı sunarız.”

Af Örgütü de “Dr. Ebu Safiye’nin Yasadışı Militanlar Yasası uyarınca suçlama veya yargılama olmadan keyfi olarak cezaevinde tutulması; İsrail’in, Filistinlilerin fiziksel varlığına son vermek için hesaplanmış yaşam koşulları oluşturmak amacıyla Filistinli sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef alması ve Gazze’nin sağlık sistemini yerle bir etmesi kapsamında değerlendirilmeli. İsrail yetkilileri, Dr. Ebu Safiye’nin nerede tutulduğunu açıklamayı hâlâ reddediyor.” diye açıklama yaptı.

“Un Çuvalı Katliamları”nda yaralananları tedavi ediyordu

İsrail güçleri, daha önce de 12 Aralık 2023’te ve Ekim 2024’te Kemal Advan Hastanesi’ne baskın düzenlemiş ve sağlık personeli ile hastaları gözaltına almıştı. Aralık 2023’teki baskında hastane hizmet dışı kaldı ancak Dr. Ebu Safiye’nin ve diğer sağlık personelinin çabaları ve adanmışlığı sayesinde yeniden açılabildi.

Ocak-Eylül 2024 arasında hastane, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni ortadan ikiye bölen Netzarim Koridoru adlı bir arazi şeridi kurması nedeniyle başka bir yerde tedavi göremeyen yaralılarla ilgileniyordu. Filistinlilerin “Un Çuvalı Katliamları” olarak adlandırdığı, İsrail’in un ve insani yardım için kuyrukta bekleyenlere yönelik saldırılarında yaralanan kişilerin yanı sıra şiddetli yetersiz beslenme ve susuzluktan etkilenen çocuklar ve bebekler tedavi ediliyordu. Hastane, 27 Aralık’taki baskına kadar sekiz ay boyunca fiilen, Kuzey Gazze’de kalanların (tahmini olarak yalnızca 75 bin kişi) son yaşam hattıydı.

Doğu Kudüs’te yaşayan ve İsrail’in Gazze’deki soykırımını kanıtlayan Uluslararası Af Örgütü raporunun yürütücülerinden Orta Doğu Araştırmacısı Budour Hassan, İsrail’in Gazze’de sağlık sistemini yok etmesinin soykırım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Çoğu çocuk olmak üzere yüzlerce insan uzuvlarını kaybetti ve işgal yüzünden bitmeyen bir ızdıraba maruz kalıyorlar. Tedaviye erişememek de bu ızdırabın bir parçası. Geleceksiz şekilde Gazze’de mahsur kaldılar.” dedi.

Aylarca avukatıyla görüştürülmedi

Dr. Ebu Safiye, 27 Aralık 2024’te gözaltına alındı. 9 Ocak’ta Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi, Yasadışı Militanlar Yasası uyarınca Dr. Ebu Safiye’nin suçlama olmaksızın tutukluluğunu 13 Şubat’a kadar, avukat görüş yasağını ise 22 Şubat’a kadar uzattı.

Avukatı, Temmuz 2025 başında Ofer Askeri Cezaevi’ne son gidişinde, Dr. Ebu Safiye’nin ve diğer tutukluların saldırıya ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını bildirdi. Ayrıca İsrail Ceza İnfaz Kurumu, Filistinli tutukluların yiyeceğe, yeterli tıbbi bakıma ve hijyen koşullarına erişimine sert kısıtlamalar getirmeye devam ettiği için Dr. Ebu Safiye’nin ciddi kilo kaybı yaşadığını ifade etti.

İsrail, Gazze’de sağlık sistemini yerle bir etti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 27 hastane ve diğer 12 sağlık merkezine yönelik en az 136 saldırı düzenlendiğini; saldırılarda doktorlar, hemşireler ve siviller arasında ciddi kayıplar yaşandığını belgeledi. İsrail güçleri, 27 Aralık 2024’te, Gazze’nin kuzeyinde işler durumdaki son hastane olan Kemal Advan Hastanesi’ne baskın düzenleyerek, hastanenin müdürü Dr. Hussam Ebu Safiye ile diğer sağlık çalışanlarını ve hastaları gözaltına aldı. Dr. Ebu Safiye, yılmadan hastaneyi çalışır durumda tutarak, çocuklara hayati bakım sağlıyor ve İsrail’in soykırımı altındaki Gazze’nin sağlık sektörünün çöküşüne tanıklık ediyordu. İsrail’in düzenlediği bir hava saldırısında kendi oğlunu kaybettikten sonra bile çalışmaya devam etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Dr. Hussam Ebu Safiye’yi derhal ve koşulsuz serbest bırakması talebiyle İsrail Ordusu Askeri Başsavcısı Itai Ofir’e hitaben yazılmış bir dilekçeyi, dünya çapında imzaya açtı. Türkiye’den destek vermek isteyenlerin aşağıdaki linkteki formu doldurması yeterli: https://www.amnesty.org.tr/icerik/israil-dr-hussam-ebu-safiyeyi-serbest-birakmali

(HA)