Gazze’nin kuzeyindeki 730 bin Filistinli sağlık hizmetinden yoksun

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İşgal devleti İsrail, Gazze kenti ve Gazze’nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etti” dedi.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesi’ni yıkmasını bölgedeki sağlık sistemini yok edici darbe olarak niteleyerek, “Gazze kenti ve kuzeyindeki bölgelerde 730 binden fazla insan gerçek sağlık hizmetlerinden mahrum” uyarısında bulundu.

Sahra hastanesi çağrısı

Saha hastanelerinin kurulması ve yardım ekiplerinin oluşturulması çağrısında bulunan Kudra, “Gazze ve kuzey bölgelerindeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar ve teşhis hizmetlerini içeren 200 yatak kapasiteli sahra hastanelerine ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

“Uzman sağlık personeli öldürüldü”

Kudra, tıbbi hizmetlerin omurgasını oluşturan uzman sağlık personellerinin öldürüldüğüne dikkati çekerek, “İşgalciler, kasıtlı olarak vahşi katliamlar gerçekleştiriyor ve Şifa Hastanesi ile Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerdeki sağlık personeli ve hastaları doğrudan infaz ediyor” dedi.

Gazze’de can kaybı 33 bin 970'e çıktı Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 195 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının da 76 bin 770'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)