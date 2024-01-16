Gazze’nin kuzeyinde çatışmalar yeniden başladı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Gazze kentlerindeki çekildiği bölgelere tekrar girerek Filistinli direniş grupları ile çatışmaya başladı.

Gazze kentinin Şücaiye, et-Tuffah mahalleleri ve Senafur bölgesinde, Cibaliya'nın Cebel er-Rays, Beyt Hanun'un es-Sikke bölgelerinde, Beyt Lahiya'nın da Um en-Nasr köyünde İsrail güçleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar bugün yeniden başladı.

AA’nın haberine göre, İsrail güçleri, bu bölgelere karadan girmeden önce yoğun top atışı ve hava saldırılarıyla vurdu. Görgü tanıkları bombardımanın ardından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini aktardı.

İsrail ordusu, ocak ayı başlarında bu bölgelerden çekilmişti.

“3 ay daha sürecek”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'de kara harekatının 3 ay süreceğini daha önce duyurduklarını ve Gazze'nin kuzeyinde bu aşamanın sona erdiğini" belirtmişti.

Gallant, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın tüm gücünün ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuş ve diğer yerleşim bölgelerine geçtiklerini ifade etmişti.

24 bin 285 Filistinli öldürüldü Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir gündeki saldırılarda 185 kişinin öldüğü, 320 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi. Bakanlık, yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğunu ekledi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu, abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 22'si karadaki çatışmalarda olmak üzere 26 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesindeki verilere göre, 7 Ekim 2023'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 541'e yükseldi. Ayrıca 42'si ağır yaralı olmak üzere 417 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)