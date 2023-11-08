"Gazzeliler döviz karşılığı Türkiye'ye getirilmeyecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kamuoyunda dolaşan "Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığına bağlı "dezenformasyonla mücadele merkezi" adı verilen birimden yapılan açıklamada, "'ABD ve İsrail, Gazze halkını tahliye etmek ve karşılığında çatışmayı durdurmak için Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye ile görüşüyor. Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak' iddiası doğru değildir." denildi.

İlatişim Başkanlığı'nın sosyla medya hesabından yapılan paylaşımda "[...] devlet[in] [...] Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yerinden edilmesinin önlenmesi için çabalarını sürdürmekte [olduğu], Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşım[ın] kabul edilme[diği]" bildirildi.

(AEK)