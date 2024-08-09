Gazzeliler defalarca yerinden edildi

Gazze Şeridi’ndeki 2,3 milyonluk nüfus, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından sistematik şekilde yapılan tahliye emirleriyle zorla yerlerinden ediliyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’de her 10 kişiden 9’u zorla yerinden edildi. BM verilerine göre, Gazzelilerin birçoğu ayda bir göçe zorlanıyor, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" öne sürdüğü bölgelere de saldırılar düzenliyor.

Son olarak, Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliyesiyle ilgili açıklama yaptı.

Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından, Han Yunus'taki Selka beldesi ve mahalleleri, Karara beldesi ve mahalleleri, Beni Suheyla beldesi ve mahalleleri, Abasan beldesi ve mahalleleri, Huzaa beldesi ve mahalleleri, Şeyh Nasır beldesi ve mahalleleri, Satr ve Mahatta bölgeleri ile kent merkezinin boşaltılması çağrısında bulundu. Bölge sakinleri bir kez daha göç etmek zorunda kaldı.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin kalmadığını vurguluyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında Gazze’de 16 bin 314’ü çocuk olmak üzere 39 bin 699 bin kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar kuzeyde başladı

İsrail ordusu, 7 Ekim’den itibaren ilk olarak saldırılarını Gazze nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı kuzey bölgesinde yoğunlaştırdı.

Yoğun hava saldırılarının yanı sıra denizden ve karadan bölgeye bomba yağdıran İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki 1,4 milyon Filistinliden güneyin "güvenli olduğunu" öne sürerek evlerini terk etmelerini istedi. Saldırılara rağmen bölgeden ayrılmak istemeyen Filistinliler, hastanelere ve okullara sığındı.

Ancak 27 Ekim’de Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatan İsrail ordusunun bölgedeki hastaneleri, okulları dahi hedef alması nedeniyle binlerce Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Han Yunus’a kara saldırısı

Kuzeyden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük çoğunluğu, Gazze’nin ikinci en büyük kenti Han Yunus’a sığındı.

İsrail ordusu, 1 Aralık’ta kuzeyden göçen Filistinlilerin de sığındığı Han Yunus’a kara saldırısı başlattı. Kuzeyde olduğu gibi Han Yunus’u da çatışma bölgesi ilan eden İsrail ordusu, buradaki Filistinlilerden bölgeden ayrılmalarını istedi. Filistinliler, yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yeniden yollara düştü.

Refah’a saldırı

Kuzeyde ve Han Yunus’ta yoğunlaşan saldırılar sebebiyle yerinden edilen Filistinliler, Mısır sınırında yapılaşmanın az olduğu Refah’a göç etti.

Refah’ta yeteri kadar yapı olmadığı için on binlerce Filistinli, derme çatma çadırlara yerleşti. İsrail’in saldırılarından önce yaklaşık 280 bin nüfusa sahip Refah’ın nüfusu, yerinden edilen Filistinlilerin bölgeye sığınmasıyla 4 kattan fazla artarak 1,4 milyonu aştı.

İsrail, 6 Mayıs’ta Refah’a kara saldırısı başlattı. Bu saldırılar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,4 milyon Filistinli, Refah’tan da çıkmak zorunda kaldı.

El-Mevasi bölgesi

AA’dan Mustafa Deveci’nin haberine göre, Gazze’nin büyük bölümünü “çatışma alanı” ilan eden İsrail ordusu, Filistinlileri “güvenli olduğunu” öne sürdüğü El-Mevasi bölgesine göçe zorluyor.

Deyr Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Filistin Kızılayı, Refah’a başlatılan kara saldırısından sonra bölgeye gelen göç nedeniyle El-Mevasi’de tek çadırlık bir yerin bile kalmadığını açıkladı.

BM’ye göre, şu anda Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'lük kısmı, İsrail'in boşaltılmasını istediği bölgelerin dışında kalıyor.

Artan sıcaklık ve su sıkıntısı başta olmak üzere zorlu şartlar yüzünden birçok Filistinli, El-Mevasi’ye gitmek yerine evlerinin enkazında yaşamaya başladı.

İsrail ordusu, son haftalarda “güvenli bölge” olduğunu iddia ettiği El-Mevasi’nin de bazı yerlerinin boşaltılmasını istedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)