“Gazzeli hamile kadınlar, derme çatma çadırlarda doğum yapıyor”

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Gazzeli hamile kadınlarla ilgili açıklama yaptı.

MSF'den yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında ayakta kalmayı başarmış hastanelerde bebeklerini dünyaya getirebilen annelerin, doğumdan sadece saatler sonra çadırlarına dönmek zorunda kaldığı, doluluk nedeniyle hastanelere kabul edilmeyenlerin ise derme çatma çadırlarda doğum yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) verilerine göre, 115 gündür İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze’de 50 bin civarında hamile kadın bulunuyor.

“Tüm doğumhaneler dolu”

Açıklamada, takma isim kullanan "Maha" adında yakın dönemde doğum yapan Gazzeli kadının, doğum sanıcıları başladıktan sonra Emirlik Hastanesi'ne gittiği ancak tüm doğumhaneler dolu olduğu için derme çatma çadırına geri dönmek durumunda kaldığı aktarıldı.

Çadırlarının bulunduğu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan kampın umumi tuvaletinde doğum yapmak zorunda kalan Maha'nın bebeğini doğumdan sonra kaybettiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de tahminen 20 bin bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.

Refah nüfusu 300 binden 1,5 milyona çıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail’in saldırılarının başlamasıyla Gazze’nin kuzeyinden güneye göç etmek zorunda kalan Gazzelilerle güneydeki Refah kentinin nüfusunun 300 binden 1,5 milyona çıktığını, kentte hamile kadınların sağlık hizmetlerini karşılayabilecek ayakta kalan tek hastanenin Emirlik Doğum Hastanesi olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Refah kentindeki tek doğum hastanesinin artık yalnızca en acil ve yaşamsal riski olan hamile kadınların doğumunu gerçekleştirebildiği aktarıldı.

“Her yer aşırı kalabalık”

Yerinden edilmiş yüz binlerce insanın yaşadığı Refah kentindeki insani durumu "dehşet verici" olarak tanımlayan MSF’nin Gazze’deki Acil Durum Koordinatörü Pascale Coissard, "Her yer aşırı kalabalık, insanlar çadırlarda, okullarda ve hastanelerde yaşıyor. Emirlik Hastanesi, şu anda savaştan önce gerçekleştirdiği doğum sayısının 3 katıyla ilgileniyor" dedi.

“Bebeklerde, gelişimsel sıkıntılar görülebilir”

MSF’nin açıklamasında, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz kalması ve bölgedeki hastane ve sağlık tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle anne sağlığı hizmetlerine erişimin tamamen sekteye uğradığının altı çizildi.

Devamlı gerçekleşen bombardımanlar, insani yardım sıkıntısı ve sağlık tesislerine yapılan saldırılar sebebiyle Gazze'de kadın doğum hizmetlerinin giderek kötüleşmesinden derin endişe duyduklarını açıkladılar.

Anne sağlığı hizmetlerinin sekteye uğradığı bölgede, yetersiz beslenen hamile ve emziren kadınların bebeklerinde, sağlık sorunlarının ve uzun vadede ortaya çıkabilecek gelişimsel sıkıntılar görülebileceği vurgulandı.

Gazze'de doğum öncesi bakıma başvuran hamile kadınların üçte birinden fazlasında, genellikle demir eksikliğiyle ilişkilendirilen bir durum olan anemi görüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu hastalığın sıklıkla demir takviyesine ihtiyaç duyan hamile kadınlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.

Gazzeli hamile kadınların neredeyse yarısında idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyon türlerine de rastlandığı bildirildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)