Gazzeli çocuklar maruz kaldıkları işkenceyi anlattı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Karara beldesinde Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun baskınında yaşananları anlattı.

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İsrail askerlerinin beldeye girerek bazı evlere baskın düzenlediğini ve bölge sakinlerini ateş açmakla tehdit ettiğini AA muhabirine anlatan Filistinli çocuklar, sonrasında askerlerin, kendilerini evlerinden dışarı çıkmaya ve üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmaya zorladığını aktardı.

Hastaneye sığındılar

Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun, aralarında kadınların da olduğu bölge sakini bazı akrabalarını alıkoyduğunu ifade etti.

İç çamaşırları ile kalan çocuklardan bir kısmı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığındı.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Karara beldesine baskın düzenleyerek bölgeye yoğun şekilde ateş açmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)