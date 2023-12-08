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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 15:12
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 15:17
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Gazzeli akademisyen ve yazar Rıfat el-Arir, İsrail saldırısında öldürüldü

Gazzeli akademisyen, şair ve yazar, “Biz sayı değiliz” inisiyatifinin kurucusu Rıfat el-Arir, İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/gazzeli-akademisyen-ve-yazar-rifat-el-arir-israil-saldirisinda-olduruldu.jpg
Fotoğraf: American Friends Service Committee

Gazze İslam Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olan Rıfat el-Arir’in ölümü yerel basın ile Filistinli sanatçı ve aktivistlerin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, El-Arir’in arkadaşı Ahmed el-Nauk, X sosyal medya hesabından, El-Arir’in Gazze hakkında konuştuğu bir videoyu paylaşarak, “Sen kazandın Rıfat ve biz kaybettik. Sen şimdi, bizden farklı olarak daha iyi bir yerdesin. Artık seni kıskanıyorum ve kendim için üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

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El-Nauk’un paylaştığı videoda, bir çevrimiçi görüşmede Gazze’deki durumu anlatan el-Arir, şunları söylüyor:

“Çok zor ve karanlık bir süreç. Su yok, Gazze’den dışarı çıkamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor toplu bir şekilde intihar mı edelim, İsrail’in istediği bu mu? Ben bunu yapmayacağım. Ben bir akademisyenim ve evimdeki en sert şey büyük ihtimalle kitap ayracı. Ama İsrail bizi suçluyor, katletmek için kapı kapı dolaşıyor. Yapabileceğim en son şey de olsa kitap ayracımı İsrail askerlerine karşı kullanacağım. Herkes çaresiz hissediyor ve kaybedecek bir şeyimiz yok.”

Filistinli şair El-Arir’in X sosyal medya hesabından 1 Kasım’da, “Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlat” isimli şiirini paylaştığı görüldü.

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(VC)

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