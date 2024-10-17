Gazze’deki yeni doğan ünitesi için “felaket” uyarısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 13 gündür abluka altında tuttuğu Kemal Advan Hastanesinin durumuna dair açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneyi abluka altına tutması nedeniyle hastanede ciddi bir yakıt krizi ile ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Kemal Advan Hastanesi yeni doğan ünitesindeki bebeklerin gerçek bir insani felaketle karşı karşıya olduğu” vurgulandı.

Yeni doğan ünitesine sahip tek hastane

Hastanenin Gazze'nin kuzeyindeki yeni doğan ünitesine sahip tek yer olarak varlığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ablukanın kaldırılmaması ve hastanenin ihtiyaçlarının giderilmemesi durumunda yeni doğan ünitesindeki çocukların yaşamını yitireceği ifade edildi.

İsrail ordusu, 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas: ABD sorumlu

Hamas, İsrail ordusunun 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a düzenlediği yoğun kara ve hava saldırısı hakkında açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde "tam anlamıyla soykırım suçu işlediği" vurgulanan açıklamada, saldırıların "Generaller Planı" çerçevesinde işlendiği belirtilerek "modern tarihin Nazi döneminden bu yana en acımasız askeri planlarından birisi" nitelendirmesi yapıldı.

Hamas, siyasi ve askeri desteği sebebiyle, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yok etmesinden Washington yönetiminin sorumlu olduğunu ifade etti.

Hamas, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi konusunda yaptığı açıklamada ise "somut adımlar atılması" çağrısında bulundu: "Zirvenin Gazze'ye tüm geçişlerin açılması ve insani yardım girişine izin verilmesi çağrısı kapsamında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararındaki ateşkes çağrısı uyarınca somut adımların atılması gerekiyor."

İsrail'deki "Ynet" haber sitesinin 4 Eylül'deki haberinde, ordudaki eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanan ve onlarca eski rütbeli subay ile generalin katkı sağladığı bir plandan bahsedilmişti. "Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, bunun ardından bölgenin kuşatılmasını ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanmasını içeriyor. Gazze'nin kuzeyinde 7 Ekim itibarıyla başlatılan saldırı, abluka ve tahliye sürecinin bu plan kapsamında gerçekleştirildiği düşünülüyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)