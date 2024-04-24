Gazze’deki toplu mezardan 334 ceset çıkarıldı

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, sivil savunma ekiplerinin Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 51 ceset daha çıkardığını belirtti.

Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili soruşturma talebi

Cesetlerden 30'unun kimliğinin belirlendiğini, 21'inin ise henüz belirlenemediğini ifade eden Sevabite, hastane kompleksinde 20 Nisan'dan beri devam eden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 334'e yükseldiğini kaydetti.

Sevabite, insan hakları kurumlarına, İsrail'in insanlığa karşı suçları nedeniyle yargılanması için çalışmaları çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)