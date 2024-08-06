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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 11:25
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Gazze’deki ‘sessiz tehdit’: Atıklar

Yeni yayımlanan “Gazze’de Savaş ve Çöp” raporuna göre İsrail, saldırılarıyla Gazze'deki atıkların bertarafı gibi çevre sorunlarını içinden çıkılmaz hale getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de biriken atıkların önde olduğu, arkada ise bir erkeğin oturduğu bir kare.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası, evlerini terk eden Filistinliler çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşamak zorunda kalıyor. Sokaklarda biriken atıklar arasında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, çocuk felci virüsünden endişe duyuyor.

Hollanda merkezli PAX for Peace'in "Gazze'de Savaş ve Çöp" raporuna göre, Gazze Şeridi'nde en az 225 atık toplama alanı var. 

Çöp toplama araçlarının saldırılarda zarar görmesi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin engellemeleri nedeniyle yüz binlerce ton katı atık sokaklarda ve tarlalarda birikiyor. Ekim 2023-Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan raporda, biriken katı atıklar "sessiz tehdit" olarak tanımlandı.

Tıbbi atıkların imha edilememesi, kimyasalların ve radyoaktif maddelerin toprağa ve suya karışması Hepatit B ve Hepatit C gibi hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Kirlenmiş su ve toprak kaynakları, Gazze dışındaki ekosistemleri ve insanları da tehdit ediyor.

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330 bin tondan fazla katı atık birikti

Çatışmaların başlamasıyla nüfusun yüzde 85'inden fazlası yerinden edilirken, yapıların yüzde 62'si enkaza dönüştü. Yarmouk Atık Transfer İstasyonu saldırılarla büyük bir çöplük alanına dönüşüp bombaların hedefi oldu.

BM kuruluşları ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'nin güneyinde ve merkezinde 19 acil çöplük sitesi kurdu. Ancak atıkların taşınması, İsrail Ordusu'nun engellemeleri nedeniyle zorlaştı. 

UNRWA'ya göre, Gazze'de 150'den fazla futbol sahasını doldurabilecek 330 bin tondan fazla katı atık birikti.

Her gün yaklaşık 2 bin ton atık üretiliyor ve atıklar, 500 eşek arabası ile 76 toplama aracıyla yönetilmeye çalışılıyor. UNDP'ye göre, bir toplama aracı 21 bin kişiye, bir toplama işçisi ise 3 bin 343 kişiye hizmet veriyor. Gazzelileri salgın hastalıklardan korumak ve çevreyi eski haline getirmek uzun ve zorlu bir mücadele gerektiriyor. 

Raporun tamamını (İngilizce) okumak için tıklayın. (TY)

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