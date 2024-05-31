Gazze’deki Sağlık Bakanlığından “uluslararası yardım” çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerin hizmet veremez hale geldiği Gazze'deki duruma dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çöküşü, binlerce hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyması ve işgalci İsrail'in sınır kapılarını kontrol altına alarak kapatmaya devam etmesi şartları altında tüm uluslararası kurumlara ve ilgili taraflara, Gazze sınırlarını açmaları hasta ve yaralıların tedavi için yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmaları çağrısında bulunuyoruz" dendi.

İsrail ambulansı vurdu

İsrail ordusunun önceki gün Refah’ta bir ambulansı hedef alan saldırısının kınandığı açıklamada, Filistin Kızılayı ekiplerinden 2 sağlık çalışanının görevinin başında hayatını kaybettiğine değinildi: “Bu, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini çökertme ve ortadan kaldırma niyetini doğruluyor.”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da "İşgalci İsrail ordusu, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin varlığını tümüyle yok etmeye çalıştı. Refah'ta ve Gazze'nin kuzeyinde art arda gerçekleştirilen katliamlarla baş edecek sağlık kapasitesi yok" açıklamasını yapmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

UNRWA: Gazzeliler acil sağlık sorunlarıyla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de aileler görülmemiş acil sağlık sorunlarıyla karşı karşıya" dedi.

Gazze'de yaşayan Filistinli ailelerin her gün "yaralanma, travma, temizlik sorunu, bulaşıcı hastalık, yetersiz gıda ve su" gibi sorunların yanı sıra sağlık hizmetlerine kısıtlı şekilde ulaşabildikleri ifade edildi.

UNRWA, Gazze halkının karşı karşıya kaldığı tüm bu sorunların ancak ateşkes yoluyla bitebileceğini vurguladı, "şimdi ateşkes" çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 Filistinli yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)