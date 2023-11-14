Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesinde toplu mezar kazmaya başladık

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı da “Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik” açıklamasını yaptı.

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim’den beri sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 630’u çocuk olmak üzere 11 bin 240 kişi öldürüldü. Gazze Şeridi’nde 1,5 milyon kişi yerinden edildi. 1740’ı çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunuldu. İsrail'in saldırılarında 41 bin 120 konut yerle bir edildi, toplam 222 bin 300 konut hasar aldı.

DSÖ: Hastaneyi tahliye edemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in tahliyesini istediği Şifa Hastanesine ilişkin Harris, “Risk altında 700 hastayı barındıran Şifa Hastanesini tahliye edemeyiz, bu çok zor olur” dedi.

MSF: Gazze’deki Şifa Hastanesinde durum insanlıkdışı

Harris, hastanenin çalışmayı durdurması ve taşınmak zorunda kalması halinde bunun çok zor olacağının altını çizdi: “Gazze'deki Şifa Hastanesinde barınan hastaların ve sivillerin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu, can almak değil, hayat kurtarmak adına düşmanlıkları hemen durdurmaktır. Gazze'deki 36 hastaneden 22'si, yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı.”

“100'den fazla cenaze defnedilemiyor”

Anadolu Ajansı, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde İsrail'in yoğun saldırıları ve hastaneyi kuşatma altına tutması nedeniyle defnedilemeyen cesetleri görüntüledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nde biriken cesetlerin sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ebu Riyş, hastane avlusu ve içinde 100'den fazla cenazenin İsrail'in yoğun saldırıları ve çevreyi kuşatması nedeniyle defnedilemediğini belirtti.

İsrail'in hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkati çeken Ebu Riyş, hastanede cesetlerin yığıldığını aktardı.

Filistinli yetkili, sağlık personeli ve çalışanların cenazeleri defnetmeye çalıştığını ama yoğun saldırılar altında bunun mümkün olmadığını söyledi.

“Hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme yok” Dünya Sağlık Örgütü, X sosyal medya platformundan, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu: “Gazze'deki 36 hastaneden 22'si, yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı. Hizmet veren 14 hastanede, kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme yok. Derhal ateşkes, siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunuyoruz.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)