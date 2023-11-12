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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 12:55
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2023 12:58
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“Gazze’deki ölü sayısı 11 bin 100’ü aştı”

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, “İsrail’in 1130'dan fazla katliam yaptığını, ölü sayısının 8 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 100'ün, yaralı sayısının da 28 binin üzerinde olduğunu” açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/12/gazzedeki-olu-sayisi-11-bin-100u-asti.jpg
Fotoğraf: AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına dair bilgi verildi.

Açıklamada, hastanelerin hedef alınması; ölü ve yaralı girişlerinin engellenmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının ölü ve yaralı sayılarına ilişkin net bir sayı yayınlayamadığı aktarıldı: “Ancak işgal güçlerinin 1130'dan fazla katliam yaptığını, ölü sayısının 8 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 100'ün, yaralı sayısının da 28 binin üzerinde olduğunu belirtiyoruz.”

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Filistin Kızılayı da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinlinin öldürüldüğünü, 27 bin 490 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

BM yerleşkesi de bombalandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesinin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, bu çatışmada sivillerin ölüm ve yaralanma trajedisinin kabul edilemeyeceğini ve artık sonlanması gerektiğini bildirdi.

UNDP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki BM yerleşkesinin bombalandığına dair alınan ilk bilgilerden dolayı çok endişe duyulduğu belirtildi:

“Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var. UNDP, 6 Kasım'da sığınacak bir yer arayan yüzlerce insanın yerleşkeye girdiğini duyurmuştu. Bu sayının o zamandan bu yana çok arttığına dair belirtiler var. Bu çatışmanın içine düşmüş sivillerin devam eden ölüm ve yaralanma trajedisi kabul edilemez ve artık durmalı.”

Sivillere, sivil altyapıya ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı duyulması ve bunların korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, ayrım yapma, orantılılık ve önlem ilkeleri dahil uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve hepsinin desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

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(AS)

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