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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 08:15
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 08:17
2 dk Okuma

Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde toplu mezar

İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentindeki hastanede 190 kişilik toplu mezar bulundu. Kentte halen 500 kişi kayıp.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde toplu mezar
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde toplu mezar bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan sağlık kaynakları, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen kadın ve erkek, çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını söyledi.

İş makineleriyle toplu mezar açıldı

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, kentte hâlen yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.

Ordu kentten çekildi

İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus'ta sivil savunma ekipleri cesetleri çıkarmaya çalışıyor.

İsrail askerlerinin karadan 4 ay boyunca saldırılarına hedef olan Han Yunus'tan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında bulunan çok sayıda ceset kaldı.

Hamas: Silahsız sivillere yönelik katliam

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarların İsrail ordusunun işlediği suçların boyutunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Hamas, bulunan toplu mezarların Gazze Şeridi'ndeki kayıp kişilerin akıbetleriyle ilgili soruları yeniden gündeme getirdiğin söyledi.

Açıklamada, İsrail ordusunun sınırsız askeri ve siyasi destek olmaksızın hastanelerde, sığınma ve barınma merkezlerinde, mülteci kamplarında çocuk, kadın, yaşlı demeden silahsız sivillere yönelik katliamlarını sürdürmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.

"ABD yönetimi bu faşist oluşuma koruma sağlıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'e Filistin halkına karşı 6 aydan daha uzun süren bu "katliam savaşını" sürdürme imkanını Washington'un verdiği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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/haber/columbia-universitesindeki-gazze-eylemi-besinci-gununde-294507
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/haber/bati-seria-ve-dogu-kudus-te-gozaltina-alinan-filistinlilerin-sayisi-8-bin-400-e-yukseldi-294490
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/haber/gazze-de-can-kaybi-34-bin-97-ye-yukseldi-294481
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/yazi/gazze-de-cadirlari-vuran-teror-294413
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18 Nisan 2024
/haber/gazzenin-kuzeyindeki-730-bin-filistinli-saglik-hizmetinden-yoksun-294408
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/haber/gazze-deki-okullarin-yuzde-80inden-fazlasi-yikildi-veya-hasar-gordu-294407
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/haber/bmden-gazze-ve-bati-seria-icin-yardim-cagrisi-294331
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