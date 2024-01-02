Gazze’deki kanser hastaları ilaçsız kaldı

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle “hastanenin zorla hizmet dışı bırakılmasının” ardından, bölgede 10 bin kanser hastasının zor şartlar altında kaldığını belirtti.

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Sukeyk düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde kanseri tedavi edecek herhangi bir ilaç bulunmadığını söyledi.

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Tüm ülkelerden “Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları için tek sığınak olarak kabul edilen hastanenin yeniden faaliyete geçmesini sağlamalarını” isteyen Sukeyk, “Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi zorla hizmet dışı bırakıldıktan sonra 10 bin kanser hastası ağır ve insanlık dışı koşullarda bulunuyor” dedi.

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1 Kasım'da hizmet vermeyi durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

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Açıklamada, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında" dendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)