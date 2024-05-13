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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2024 08:57
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2024 08:58
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Gazze’deki İsrail saldırılarında 500 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 33 hastaneyi, 53 sağlık merkezini, 133 ambulansı imha ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’deki İsrail saldırılarında 500 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Fotoğraf: Jehad Alshrafi – Han Yunus / AA

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nde hemşirelerin düzenlediği eylemde konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 138 kadın ve erkek hemşireyi öldürdüğünü söyledi.

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“Filistin halkının, 40 binden fazla şehit ve kayıp, 70 binden fazla yaralıyla sonuçlanan bir imha, yerinden etme, açlık, tutuklama ve kitlesel katliam savaşına maruz kaldığını” belirten Dekran, erkek ve kadın hemşirelerin, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, yaralılar ve hastaların hayatlarını kurtarmak için ulusal ve insani görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

“Tıbbi yardım” çağrısı

İsrail'in sağlık çalışanlarından 500'ünü öldürdüğünü, 1500'ünü yaraladığını, 312'sini ise alıkoyduğunu aktaran Dekran, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 33 hastaneyi, 53 sağlık merkezini, 133 ambulansı imha ettiğini dile getirdi.

Dekran, “uluslararası topluma ve dünyanın özgür insanlarına”, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarını koruma, sınır kapılarının açılması için baskı yapma ve tıbbi yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

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(AS)

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