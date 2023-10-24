“Gazze’deki hastanelerde jeneratörlerin 48 saatten az zamanı kaldı”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabınan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşre el-Kudra, “Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı” dedi.

Gazze’de 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Kentteki sağlık sisteminin tarihinin en kötü aşamasında olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye yardım ulaştırma mekanizmasının oldukça yavaş işlediğini ve bunun durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Bir hastanede elektrik kesildi

AA’nın bölgedeki sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya Hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

Dün gece 110 Filistinli öldürüldü

El-Aksa Kanalı Telegram sayfasında verilen habere göre, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, savaşın 18. gününe girerken, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gece boyunca yoğun hava saldırıları düzenledi.

Aksa Kanalı'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Rafah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Saldırılarda onlarca yaralının olduğu aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Refah kentindeki saldırılarda da en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aksa Hastanesi çevresindeki evlere, kentin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Esra Kuleleri isimli sivil yerleşim binalarına yönelik hava saldırılarında, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebalya Mülteci Kampı'na son saatlerde düzenlenen bir dizi hava saldırısı sonucunda ölü ve yaralılar bulunuyor.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki farklı mahallelerde bulunan 400 yerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin “Hamas hedefleri” olduğu iddia edilirken, aralarında çocukların da bulunduğu sivil ölümlerine değinilmedi.

İsrail ordusu, açıklamasında hedeflerden birinin cami olduğuna da yer verdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)