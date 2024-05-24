Gazze’deki hastaneden yakıt çağrısı: Kuvözlerdeki bebeklerin hayatı tehlikede

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi idaresi, hastanedeki duruma dair bu sabaha karşı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük kısmı karanlığa gömülen hastaneye, jeneratörlerin çalışması için gereken yakıtın acilen gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısı yer aldı.

Hastanenin, hizmet sunabilmesi için günlük 4 bin litrenin üzerinde yakıta ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt sevkiyatı yapılmamasının Gazze'deki tüm hastaneleri hizmet dışı bırakma amacına hizmet ettiği kaydedildi.

600'ü diyaliz hastası olmak üzere 1200 hasta ve yaralı

İlgili kurumlar ve hastaneye yakıt sevkiyatından sorumlu Dünya Sağlık Örgütü ile uzun bir süredir irtibat halinde olunduğu ancak hiçbir şekilde yapılan çağrılara karşılık alınamadığı belirtildi.

Hastanede 600'ü diyaliz hastası olmak üzere 1200 hasta ve yaralı bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yakıt tedarikindeki bir gecikmenin, bu kişilerin ölüme terk edilmesi anlamına geldiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara bir sağlık felaketi yaşanmadan önce hastaneye 50 bin litre yakıt tedarikinde bulunma çağrısı yapıldı.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle kuvözlerdeki bebeklerin hayatı da tehlikeye girdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)