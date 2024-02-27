Gazze’deki hastane için acil tahliye çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneyi hizmet veremez hale getirdiği ve sağlık ekiplerinin hastaları tedavi edemediğine dikkat çekilerek, hizmet verilebilmesi için acil bir dizi bakıma ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Uluslararası kuruluşlara çağrı

Hastanedeki 120 hastanın tedavi için başka hastanelere nakledilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara hastanenin ihtiyaçlarını karşılaması ve tüm sağlık personelinin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, uzun süre kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine 15 Şubat'ta baskın düzenledi.

Yaklaşık 10 bin yerinden edilmiş Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğu hastanede İsrail güçlerinin neden olduğu elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması nedeniyle çok sayıda hasta hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi" dedi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesinden çekildiği ve etrafında konuşlanarak hastaneyi kuşattığı bildirilmişti. Ancak 22 Şubat'ta Bakanlık, İsrail askerlerinin çekildikten sonra Nasır Hastanesine asker taşıyan araçlarla yeniden baskın düzenlediğini duyurdu.