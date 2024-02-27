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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 16:38
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 16:41
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Gazze’deki hastane için acil tahliye çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde 120 hastanın tedavi için acilen tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’deki hastane için acil tahliye çağrısı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneyi hizmet veremez hale getirdiği ve sağlık ekiplerinin hastaları tedavi edemediğine dikkat çekilerek, hizmet verilebilmesi için acil bir dizi bakıma ihtiyaç olduğu kaydedildi.

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Uluslararası kuruluşlara çağrı

Hastanedeki 120 hastanın tedavi için başka hastanelere nakledilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara hastanenin ihtiyaçlarını karşılaması ve tüm sağlık personelinin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, uzun süre kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine 15 Şubat'ta baskın düzenledi.

Yaklaşık 10 bin yerinden edilmiş Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğu hastanede İsrail güçlerinin neden olduğu elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması nedeniyle çok sayıda hasta hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi" dedi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesinden çekildiği ve etrafında konuşlanarak hastaneyi kuşattığı bildirilmişti. Ancak 22 Şubat'ta Bakanlık, İsrail askerlerinin çekildikten sonra Nasır Hastanesine asker taşıyan araçlarla yeniden baskın düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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