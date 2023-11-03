Gazze’deki gazeteci Ebu Hatab, ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV, İsrail'in, Gazze’deki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail'in hava saldırıları sonucunda gazeteci Ebu Hatab'ın eşi, oğlu ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü aktarıldı.

Hastane saldırısını haber yapıyordu

Haberde, gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve Han Yunus'taki Nasır Tıp Hastanesi önünde İsrail'in saldırılarıyla ilgili günlük sunumlar yaptığı, son sunumunu ise ölmeden bir saat önce hastane önünden gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazeteci Selman, kask ve çelik yeleğini canlı yayında çıkarıyor: “Yarım saat önce gazeteci arkadaşımız Muhammed Ebu Hatb, tam burada eşi, çocuğu, abisi ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybetti. Yelek bizi korumuyor, hepimiz sıramızı bekliyoruz.” pic.twitter.com/wvi5gPmroF — Hasan Sivri (@hasansvri) November 2, 2023

CPJ: 36 gazeteci hayatını kaybetti

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2 Kasım itibariyle saldırılarda en az 36 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 31 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti, 8 gazeteci yaralandı, 9 gazeteci kayıp ya da gözaltına alındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)