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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2023 08:33
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2023 08:38
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Gazze’deki gazeteci Ebu Hatab, ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/03/gazzedeki-gazeteci-ebu-hatab-ailesiyle-birlikte-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf. AA

Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV, İsrail'in, Gazze’deki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail'in hava saldırıları sonucunda gazeteci Ebu Hatab'ın eşi, oğlu ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü aktarıldı.

Hastane saldırısını haber yapıyordu

Haberde, gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve Han Yunus'taki Nasır Tıp Hastanesi önünde İsrail'in saldırılarıyla ilgili günlük sunumlar yaptığı, son sunumunu ise ölmeden bir saat önce hastane önünden gerçekleştirdiği belirtildi.

CPJ: 36 gazeteci hayatını kaybetti

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2 Kasım itibariyle saldırılarda en az 36 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 31 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti, 8 gazeteci yaralandı, 9 gazeteci kayıp ya da gözaltına alındı.

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13 Ekim 2023

(AS)

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