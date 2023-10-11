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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 15:54
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 17:41
2 dk Okuma

Gazze’deki Filistin Barosu binası bombalandı

İsrail’in hava saldırısında bombalanan binanın kullanılmaz duruma geldiğini açıklayan Filistin Barosu, uluslararası hukuk toplumunu, İsrail’in Filistinli sivillere saldırmasına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/gazzedeki-filistin-barosu-binasi-bombalandi-1.jpg
Fotoğraf, Filistin Barosu'ndan.

Filistin Barosu, İsrail’in sürdürdüğü hava bombardımanında, baro binasının da bombalandığını ve binanın tamamen zarar gördüğünü açıkladı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

9 Ekim’de gerçekleşen bombardımanda isabet alan baro binasının, Filistin Baro Binası olarak kullanıldığının ve sivillere hizmet verdiğinin bilindiğini açıkladılar: “Bu saldırı uluslararası hukukun ve Uluslararası Barolar kanunlarının ihlalidir.”

Saldırının, avukatlara ve sivil vatandaşlara hizmet veren baronun çalışmalarını sınırlayacağını da eklediler.

“Cenevre Sözleşmesi ihlal edildi”

Filistin Barosu, “işgalci devletin bu şekildeki toplu cezalandırmalarının, Dördüncü Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesini açıkça ihlal ettiğini” belirtti:

“Sözleşme, savunmasız kişilere ve onların mallarına karşı toplu cezalandırmayı, her türlü tehdit ve tehdit tedbirini, terörizmi ve misillemeyi yasaklar. İsrail’in geniş çapta yıkıma yol açan eylemleri Sözleşme’nin 53. maddesini de ihlal ediyor. Bu madde de bireylere, gruplara, devlete veya kamu otoriteleri ait özel, taşınmaz veya taşınır mallara zarar verilmesini yasaklıyor.

İsrail’in kültürel varlıklara ve ibadet yerlerine karşı saldırıları da Kültürel Varlıkların Korunması Lahey Sözleşmesinin ihlalini oluşturuyor.”

Baro, İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda özellikle sivillere ve hukukçulara verdiği zararla, 12’den fazla uluslararası anlaşmayı ve sözleşmeyi ihlal ettiğini ifade etti.

Saldırılarda birçok avukat ve yargıç da evlerinde veya ofislerinde öldürüldü.

Filistin Barosu, uluslararası hukuk toplumunu, İsrail’in Filistinli sivillere saldırmasına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Barosu hakkında

Adalet Bakanlığı yakınındaki Baro binası, Gazze’de 2012 yılında kuruldu.

Binanın ilk iki katı, avukatların sağladığı fonla inşa edildi. Ardından Avrupa Birliği’nden gelen yardımlarla iki katı daha inşa edildi.

Binada, ekonomik sebepler nedeniyle hak arama yollarına ulaşamayanlara da hizmet veriliyor.

Baronun kurduğu iki katta da stajyer avukatlara ve diğer avukatlara eğitimler veriliyordu.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk olmak üzere 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirildi. (AS)

Filistin-İsrail Savaşı aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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/haber/air-canada-filistine-destek-veren-pilotu-isten-cikardi-286207
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