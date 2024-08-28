Gazze’deki bir rehine sağ kurtuldu

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki rehinelerden birinin dün erken saatlerde sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Ordu yaptığı açıklamada kurtarılan rehinenin 52 yaşındaki Kaid Farhan el-Kadi olduğunu bildirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtilen Kadi'nin güneydeki Rahat şehrinin yakınlarındaki Bedevi topluluğundan olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde halen 110 kadar İsrailli rehinenin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, "7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan İsrailli Ferhan el-Kadi, ordu ve Şabak'ın ortak operasyonuyla kurtarıldı" dendi.

Kadi'nin, Gazze'nin güneyinden, 162. Tümen komutasındaki Deniz Komando Birimi, 401'inci Tugay, Yahalom İstihkam Birimi ve Şin Bet üyeleri tarafından kurtarıldığı öne sürüldü. Açıklamada, Gazze'deki rehinelerin, devletin ve güvenlik birimlerinin "güvenliği" göz önünde bulundurularak daha fazla ayrıntı paylaşılmayacağı belirtildi.

“Kendisini kaçıranlardan kaçmayı başardı”

Haaretz gazetesi, "Farhan el-Kadi, İsrail ordusunun onu kurtarmasından önce Gazze'deki tünelde kendisini kaçıranlardan kaçmayı başardı" diye yazdı.

İsrailli askerlerin Kadi'nin diğer rehinelerle birlikte tutulup tutulmadığını öğrenmeye çalıştığı belirtilen haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, bölgedeki "operasyonları" sürdürmeyi onayladığı aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberinde de Kadi'nin "Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde yanında başka bir rehine veya başında bekleyen birisi olmadan tek başına bulunduğu ve canlı kurtarıldığı" aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Kadi'yi 27 metre derinlikteki bir tünelde iyi durumda bulduğu, askeri helikopterle Soroka Hastanesi'ne götürdüğü aktarılan haberde, Kadi'nin diğer rehinelerle birlikte birkaç gün kaldıktan sonra bulunduğu yerden uzaklaştırıldığının tahmin edildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ayrıntılara yer verilmeden Kadi’nin, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen bir "operasyonla" kurtarıldığı öne sürüldü. Haberde, Kadi'nin "söylentilerin aksine kaçarak kurtulmadığı İsrail ordusunun onu tutulduğu bir tünelde bulduğu ve kurtardığı" ifade edildi.

Filistinli gruplar henüz Kadi'ye ilişkin bir açıklama yapmadı.

Rehine müzakereleri Doha’da başlıyor Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ordu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan İsrail heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında rehine takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için Kahire'de yapılan müzakerelerin ardından Tel Aviv'de istişareler gerçekleştirdi. Uzman heyet istişarelerin ardından müzakereler için bugün Doha'ya gidecek. Haberde, heyetin, anlaşmanın genel hatlarına ilişkin açık konularda bulunan boşlukların azaltılması amacıyla arabulucularla görüşmelere devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Ayrıca heyetin ateşkes anlaşması ve rehine takası konusunda İsrail ve Hamas ile müzakerelere devam eden Mısır, Katar ve ABD'li temsilcilerle görüşmesi öngörülüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 476 Filistinli öldü, 93 bin 647 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)