“Gazze’deki atık yönetimi ve çevresel yaşam koşulları çöktü”

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk 18 bin 800 Filistinli öldürüldü. Gazze’deki evlerin yüzde 50'sinden fazlası ise yıkılmış durumda.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken Gazzelilerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Acil ateşkes çağrılarına rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, bölgede çevresel tahribata da neden oluyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu PAX for Peace İnsani Silahsızlanma Proje Lideri Wim Zwijnenburg, Gazze’deki çevresel tahribat ve İsrail saldırılarının çökerttiği sivil altyapıya ilişkin yeni bir değerlendirme raporu hazırladıklarını söyledi.

Zwijnenburg, İsrail saldırılarının Gazze'de su, sanitasyon ve hijyen tesisleri dahil olmak üzere su altyapısının büyük bir kısmını yok ettiğini söyledi.

Asbest riski

Zwijnenburg, temiz içme suyuna erişimdeki zorlukların insan sağlığına etkilerinin yanı sıra genel olarak suya erişimde yaşanan zorluk nedeniyle bulaşıcı hastalıkların patlak verebileceğine işaret ederek, şöyle dedi:

“Bu nedenle birçok ishal vakası ve potansiyel olarak kolera gibi hastalıkların yayılma riski, özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi toplumun kırılgan kesimlerini etkileyebilir.

“Gazze'de binlerce ton katı atık oluşuyordu; ancak bunlar genellikle güvenli şekilde depolama alanlarında toplanıyordu. Şu anda durum böyle değil. Atıklar sokaklarda ve katı atık yönetimi çöküyor. Tüm bunların da ötesinde, çok fazla toza yol açan kentsel alanlar büyük ölçüde tahrip edildi. Binaların asbeste yol açma riski var, çimento gibi ürünlerin ağır metaller içerdiğini biliyoruz.

“Kasıtlı”

“Tarım alanlarının yüzde 25'inden fazlası ve balıkçılık da İsrail saldırılarından ciddi şekilde zarar gördü. Bu açıdan İsrail saldırıları, Gazze'de yaşamı mümkün kılan koşulları ciddi ölçüde tahrip etti. Şu an öncelik tabii ki insani kriz ancak gelecekte Gazze'de insanların yaşayabilmesi için sağlık ve çevresel riskleri azaltacak önlemlere de bakılmalı ki Gazze'nin ve hayatların yeniden inşa edilmesi çok zor olacak.

“İnsani ve çevresel yaşam koşulları çökmüş durumda. Bu durum Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerini yıllar ve hatta on yıllar boyunca yaşanamaz hale getiriyor. Öyle görünüyor ki bu, İsrail hükümetinin insanları Gazze'den zorla çıkarmak için uyguladığı kasıtlı bir strateji. Mevcut durum, temel altyapının tamamen yok edildiğinin göstergesi." (TY)