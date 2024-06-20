Gazze’de su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya hesabından, Gazze’deki duruma ilişkin açıklama yaptdı.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı ve yaklaşık 9 aydır süren saldırıları altında Gazze Şeridi'ndeki su ve temizlik tesisleri ile altyapının yaklaşık yüzde 67'sinin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

Bulaşıcı hastalıklar yayılıyor

Bulaşıcı hastalıkların yayılmaya devam ettiği ve sıcaklıkların yükseldiği vurgulanan açıklamada, hijyen eksikliği ve susuzluğun Gazze'deki insanların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)