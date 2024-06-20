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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 08:47
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 10:40
1 dk Okuma

Gazze’de su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı

UNRWA, Gazze’de sıcaklıkların yükseldiğini, bulaşıcı hastalıkların yayılmaya devam ettiğini, hijyen eksikliği ve susuzluğun insan sağlığını tehdit ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya hesabından, Gazze’deki duruma ilişkin açıklama yaptdı.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı ve yaklaşık 9 aydır süren saldırıları altında Gazze Şeridi'ndeki su ve temizlik tesisleri ile altyapının yaklaşık yüzde 67'sinin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

Bulaşıcı hastalıklar yayılıyor

Bulaşıcı hastalıkların yayılmaya devam ettiği ve sıcaklıkların yükseldiği vurgulanan açıklamada, hijyen eksikliği ve susuzluğun Gazze'deki insanların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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/haber/israil-saldirilarinda-37-bin-431-gazzeli-hayatini-kaybetti-296655
GAZZE SORUŞTURMA KOMİSYONU
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20 Haziran 2024
/haber/bm-israil-gazzede-on-binlerce-cocugu-oldurdu-veya-sakat-birakti-296642
Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye çıktı
13 Haziran 2024
/haber/gazzede-can-kaybi-37-bin-232ye-cikti-296479
Hamas: Gazze kıtlıkla karşı karşıya
13 Haziran 2024
/haber/hamas-gazze-kitlikla-karsi-karsiya-296460
“Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı çekiyor”
11 Haziran 2024
/haber/gazze-halki-asiri-derecede-su-sikintisi-cekiyor-296403
Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
8 Haziran 2024
/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı
7 Haziran 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-en-buyuk-temiz-su-goletine-kanalizasyon-suyu-karisti-296257
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7 Haziran 2024
/haber/unicef-gazze-deki-cocuklar-8-aydir-kabus-yasiyor-296256
DSÖ: Gazze'deki sağlık merkezlerine 464 saldırı oldu
6 Haziran 2024
/haber/dso-gazze-deki-saglik-merkezlerine-464-saldiri-oldu-296241
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