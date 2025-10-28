Gazze’de su kıtlığı ve 250 bin ton çöp, Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor

Gazze Belediyesi, bölgede 250 bin tonun üzerinde atığın birikmesi, atık suların sokaklara sızması ve temiz su yetersizliği nedeniyle halkın ciddi çevresel ve sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Belediye Sözcüsü Asım en-Nebih, İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü saldırılar sonucunda belediye araç ve ekipmanlarının yüzde 85’inden fazlasının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Nebih, Gazze genelinde çöp yığınlarının çeyrek milyon tonu aştığını ve bunun halk sağlığını tehdit eden bir çevre felaketine dönüştüğünü ifade etti.

Nebih, “Gazze, su kıtlığı ve artan çöp birikimi nedeniyle vatandaşların yaşamını tehdit eden ciddi sağlık ve çevresel krizlerle karşı karşıya” dedi.

Kentteki çöp yığınlarının haşere ve kemirgenlerin çoğalmasına yol açtığını, bunun da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğunu belirten Nebih, İsrail’in Gazze Belediyesi ekiplerinin Cuhar ed-Dik’teki çöp sahasına erişimine izin vermediğini söyledi.

“Gazze’de su ve temizlik krizi aynı anda yaşanıyor”

Nebih, temiz suya erişimde de büyük sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak, “Gazze’de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle eş zamanlı yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce insanın hayatını tehlikeye atıyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipmanı kalmadı.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun kontrolündeki Cuhar ed-Dik bölgesine girişin engellendiğini belirten Nebih, buranın eski ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planında “Sarı Hat” olarak tanımlanan alanda bulunduğunu söyledi. “İsrail ordusu geri çekilme hattının doğusundaki bölgeleri tamamen kontrol altında tutuyor, bu nedenle atıkları toplayıp dökmemiz mümkün olmuyor” dedi.

Nebih, atık suların sızması nedeniyle birçok caddenin yaşanmaz hale geldiğini ve salgın hastalık riskinin arttığını belirterek, uluslararası topluma “acil müdahale” çağrısı yaptı:

“Yeni araç ve yakıtın girişine izin verilmezse, Gazze halkı hastalık ve salgınlardan ölmeye başlayacak.”

Gazze’deki Filistin hükümetinin verilerine göre, İsrail saldırıları son iki yılda yaklaşık 700 bin metrelik kanalizasyon hattını tahrip etti.

İsrail saldırılarında bilanço ağır

İsrail’in iki yıldır süren saldırılarında 68 bin 527 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazla kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki liman bölgesinde, önceki İsrail saldırılarında hasar gören bir binanın çökmesi sonucu iki Filistinli işçi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerin liman çevresinde bakım çalışması yaptığı sırada çöken yapının enkazından iki cansız beden ve bir yaralı çıkardığını bildirdi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, “Yapının duvarları daha önceki bombardımanlarda hasar görmüştü ve yıkılma tehlikesi taşıyordu” dedi.

Basal, Gazze Şeridi’nde binlerce yapının ağır hasarlı durumda olduğunu, her an çökme riski taşıdığını belirterek, “Ekipler her gün onlarca binada çatlak ve kısmi çökme ihbarı alıyor. Ancak inceleme veya güçlendirme yapacak imkânımız yok.” ifadelerini kullandı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu sivil altyapının yüzde 90’ı tahrip oldu ve Gazze Şeridi’ndeki toplam maddi zararın yaklaşık 70 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Batı Şeria’da yerleşimci saldırısı: 5 kişi gazdan etkilendi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Samu beldesi yakınlarında, İsrailli yerleşimciler bir Filistinli ailenin evine saldırdı. Mahmud Ahmed ed-Dugamin’e ait eve gaz bombaları atan yerleşimciler, evin kapılarını ve araçlarını tahrip etti; aileye ait koyun ağılına da zarar verdi.

Samu Belediyesi, saldırı sonucu aileden beş kişinin gazdan boğulma tehlikesi geçirdiğini ve Yatta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli yerleşimciler Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 bedevi topluluk yerinden edildi.

