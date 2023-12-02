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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2023 11:15
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Gazze’de son 24 saat: İsrail 400’den fazla yeri vurdu, en az 178 Filistinliyi öldürdü

İsrail savaş uçaklarının daha önce “güvenli yer olduğu” iddia edilen ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı Han Yunus’a 50’den fazla hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/02/gazzede-son-24-saat-israil-400den-fazla-yeri-vurdu-en-az-178-filistinliyi-oldurdu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun, 1 Aralık'ta, “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne tekrar başlattığı saldırılarda en az 178 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail: Gazze’de “insani ara” sona erdi
İsrail: Gazze’de “insani ara” sona erdi
1 Aralık 2023

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, karadan, havadan ve denizden Gazze’ye saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Son 24 saatte 400’den fazla yerin vurulduğu aktarılan açıklamada, bu sürede, savaş uçaklarının, İsrail’in daha önce “güvenli yer olduğunu” iddia ettiği ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı, Han Yunus’a 50’den ziyade hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait olduğu iddia edildi.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
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