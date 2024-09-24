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Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 16:47
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 17:51
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Gazze’de son 10 günde 285 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze’de son 10 günde 285 Filistinli öldü
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 354 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 43 kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde de 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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