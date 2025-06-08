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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2025 12:32
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“Gazze’de siviller yardım dağıtım merkezinde yoğun saldırıya maruz kalıyor”

BM’nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, Gazze Şeridi’nde yeniden güvenli ve sürdürülebilir yardım dağıtımının sağlanması gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Gazze’de siviller yardım dağıtım merkezinde yoğun saldırıya maruz kalıyor”
*Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru'nda bulunan yardım dağıtım noktası, 8 Haziran 2025. (Fotoğraf: AA)

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı’ndan (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın insani yardım adı altında kurduğu, Refah’taki bir dağıtım merkezine düzenlenen saldırıdan kurtulan bir Filistinlinin tanıklığına yer verildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı açıklamada, Gazze’de açlık çeken Filistinlilerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri “dağıtım merkezlerinde” İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kaldığı ve hayatlarını riske attığı kaydedildi.

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İsrail saldırılarından kurtulan Filistinlilerin elleri boş geri dönmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Gazzelilere yeniden güvenli yardım dağıtımına başlanması gerektiği, bunun da UNRWA’nın da arasında olduğu Birleşmiş Milletler kurumları aracılığıyla sağlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, dağıtım merkezindeki saldırıdan kurtulan bir Filistinlinin, “İnsani yardım dağıtım yerine doğru gittik. İsrail ordusundan hareket etmek için işaret bekledik ancak peşi sıra bitmeyen bir ateş açıldı. Bir saatten fazla yerlerde süründük. Saldırı durunca insanlar ayağa kalkıp koşmaya başladı ama bir süre sonra tekrar ateş açılmaya başlandı, koşarken birçok kişi yaralandı. Daha önce böyle bir şey görmemiştim,” ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde “tampon bölgelerde” kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail askerlerinin, 27 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde söz konusu dağıtım merkezlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 110 kişi öldü, 583 kişi yaralandı, 9 Filistinlinin ise cesedine ulaşılamadı.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu UNRWA Gazze Şeridi
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