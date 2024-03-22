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Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 16:12
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Gazze’de savaş: RSF, Beyrut’ta bir bölgesel basın özgürlüğü merkezi kurdu

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Gazze'deki savaştan etkilenen gazetecilere destek olmak amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir basın özgürlüğü merkezi açtı. Merkezde gazetecilere ihtiyaç duydukları ekipman, yardım ve kaynaklar sağlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de savaş: RSF, Beyrut’ta bir bölgesel basın özgürlüğü merkezi kurdu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), başta Gazze'deki savaşı takip edenler olmak üzere bölgedeki gazetecilere ve medya kuruluşlarına mümkün olduğunca güvenli bir şekilde haberciliklerini sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları ekipman, yardım ve kaynakları sağlamak amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir bölgesel basın özgürlüğü merkezi açtı.

İnternet erişimi olan ve Orta Doğu'da medya için bölgesel bir kesişme yeri olan Beyrut'taki merkez, dileyen haberciler için burada çalışma olanağı sunuyor.

RSF ve yerel partner örgütleri burada, özellikle Filistin'e seyahat etmek isteyen gazetecilere fiziksel ve dijital güvenlik konusunda eğitim verecek.

Psikolojik destek ve hukuki yardıma erişimin yanı sıra tehlikeli bölgelere yönelik olarak koruyucu ekipman (kurşun geçirmez yelekler, kasklar, ilk yardım kitleri, vb.) da sağlanacak.

Vincent: Filistinli gazeteciliği desteklemek aciliyet arz ediyor

RSF Kampanyalar Direktörü Rebecca Vincent, merkez açılışının önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi.

Vincent, “Gazze'deki savaştan etkilenen Orta Doğu bölgesinde Filistinli gazeteciliği ve habere erişim hakkını desteklemek aciliyet arz ediyor. RSF, savaş bağlamında iki basın özgürlüğü merkezi açtığı Ukrayna'daki deneyiminden yola çıkarak, Beyrut'ta habercilere adanmış bölgesel bir kabul merkezinin açılışını yapıyor. Bu merkez, bölgede çalışan gazetecilerin güvenliğini güçlendirmek ve basın özgürlüğünü savunmak için gerekli alan ve hizmetleri sağlayacaktır” dedi.

Söz konusu bölgesel basın özgürlüğü merkezi, RSF’nin 7 Ekim’de savaşın patlak vermesinden bu yana bölgedeki gazetecilerle yürüttüğü çalışmaların bir devamı niteliğinde. RSF, Gazze’deki yerel ortağı Arab Reporters for Investigative Journalism'in (ARIJ) yardımıyla gazeteciler için çalışma alanları kurdu ve Gazzeli muhabirlere profesyonel ekipman ve temel ihtiyaç malzemeleri sağladı.

RSF, Beyrut'ta bir basın özgürlüğü merkezi kurmak için Lübnan ve Arap dünyasında basın ve kültür özgürlüğü için çalışan ve uzun süredir ortağı olan Samir Kassir Vakfı ile ortaklık kurdu.

RSF, mümkün olduğunca çok sayıda gazeteciye ulaşabilmek için bölgedeki yerel ortağı ARIJ ve Ramallah merkezli kadın gazeteciler örgütü Filastinyat gibi kuruluşların desteğinden de yararlanacak.

RSF, Rusya'nın 2022’deki işgalinden sonra da Ukrayna'da iki merkez açmıştı.

(HA)

RSF sınır tanımayan gazeteciler Filistin-İsrail Savaşı
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