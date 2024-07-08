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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 17:37
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Gazze’de savaş: Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi

Gazetecileri Koruma Komitesi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazetecilerin sayısını 103 olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de savaş: Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi
Fotoğraf: Belal Khaled / AA

İsrail’in Gazze Şeridi'ne Cumartesi günü düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli gazeteciyi daha öldürmesiyle birlikte savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana savaşta hayatını kaybeden gazeteci sayısı 108’e ulaştı. Bu süreçte 32 gazeteci de yaralandı.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) isimlerini ve çalıştıkları kurumları teyitleyerek paylaştığı verilere göre, 7 Ekim’den bu yana öldürülen gazetecilerin 103’ü Filistinli, ikisi İsrailli, üçü Lübnanlı.

Bu, CPJ'nin 1992'de veri toplamaya başlamasından bu yana gazeteciler için en ölümcül dönem olarak kayıtlara geçti. CPJ, gazeteci ölümlerinden İsrail’i sorumlu tutuyor ve İsrail’in savaş suçu işlediğini söylüyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndaki altı yılda 69, 20 yıl süren ABD’nin Vietnam Savaşı'nda 63, üç yıl süren Kore Savaşı'nda ise 17 gazeteci hayatını kaybetmişti. 

PSJ: İsrail gerçeğin tanıklarını öldürüyor

Filistin Gazeteciler Sendikası’nın (PSJ) 7 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 152. Gazetecilerin 20’si kadın. Sendika, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te 100’den fazla gazetecinin tutuklandığını, 86 basın kuruluşunun da kapatıldığını ve ya ofislerinin yok edildiğini bildirdi.

PSJ “İsrail’in gerçeği gizlemek, katliamların sesini ve görüntüsünü karartmak amacıyla gerçeğin tanıklarını öldürdüğünü” söylüyor: “İsrail dünyanın gözüyle Filistin topraklarında, özellikle de Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı suç işliyor.”

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi ise 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısının 158 olduğunu belirtiyor.

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RSF, üç kez UCM'ye gitti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için üç kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

RSF öldürülen gazetecilerle ilgili soruşturma talep ederken, mevcut durumu "Filistin medyasının yok edilmeye çalışılması" olarak tanımlıyor.

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(HA)

Filistin-İsrail Savaşı
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