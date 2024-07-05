“Gazze’de salgın felaketi yaklaşıyor”

İsrail'in aylardır bombaladığı Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadır kamplarında biriken atık suların yanı sıra temiz sudan yoksun olunması nedeniyle bölgede salgın hastalık vakaları yayılıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamasına göre, 2 milyon nüfuslu Gazze’de 1,9 milyon kişi yerinden edildi, nüfusun 4’te 3’ü birden fazla kez yerinden edildi. Yerinden edilenlerin büyük kısmı çadır kamplarında yaşamaya çalışıyor, kamplarda altyapı bulunmuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının yanı sıra Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından beri nüfusun belli yerlerde yoğunlaşması ve kişisel temizlik imkanlarının olmamasına bağlı olarak salgın hastalıkların baş gösterebileceği uyarısında bulunuyor.

Gazze’de biriken çöp yığınları ve atık sular nedeniyle salgın hastalıklar arttı

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre, İsrail, sağlık sistemini büyük oranda yok etti; Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli hasta ölümle karşı karşıya.

“Kalabalık nüfusta uyuz hastalığı yayılıyor”

Filistin Eczacılar Sendikası Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı Sami Uheymıd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "zorla yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlarda salgın hastalığın yayıldığı" konusunda uyardı.

Aynı zamanda Nahıl'daki sağlık merkezinin müdürü olan Uheymıd, "Zorla yerinden edilenlerin bulunduğu kamplar, kalabalık nüfusla yayılan uyuz nedeniyle salgın hastalık felaketinin eşiğinde" dedi.

“Kanalizasyon göletleri oluştu”

Uheymıd, uyuz hastalığının, ilaçlama yapılmadığı için bu haşeratın üremesi için verimli kanalizasyon göletlerinin oluşmasından kaynaklandığını belirterek, özellikle İsrail'in aylardır devam eden saldırılarında bu durumun daha da arttığını belirtti:

"Yerel, uluslararası ve sivil kuruluşların hiçbiri yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 9 aydır arıtma tesislerine kanalizasyon suyu pompalamadı; kanalizasyon havuzlarına ilaçlama yapılmadı ki bu durum uyuz hastalığının yayılmasına neden oluyor. Kamplarda, çiçek ve dermatit gibi diğer cilt rahatsızlıkları ve salgın hastalıklar da yayılıyor."

İlaçlar tükendi

Gazze Şeridi'nde cilt hastalıklarına yönelik ilaç ve tedavi imkanının "mucize" olduğunu kaydeden Uheymid, Sağlık Bakanlığına ait depolarda cilt hastalıklarının tedavinde kullanılan ilaçlardan 13 çeşit ilacın tükendiğini söyledi.

Uheymid, uyuz tedavisinde kullanılan preparattan sağlık merkezine 20 günde bir, sadece bir litre geldiğini belirtti: "Bu preparat, bütün kampı uyuzdan kurtarabilir. Ancak bir litre sadece 5 gün yetiyor. Biz de daha fazla hasta az da olsa faydalanabilsin diye preparatı sulandırmak zorunda kalıyoruz."

Ayrıca yanık ve güneş yanığının tedavisi için kullanılan preparatların da eksik olduğunu kaydeden Uheymid, dünya ülkelerine ve ilgili makamlara, "cilt hastalıkları tedavisine katkıda bulunmaları" çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, haziran ayında yaptığı açıklamada, temel gereksinimlerin yer aldığı ilaçların yüzde 70'inin olmadığını, kanser ve böbrek yetmezliği gibi özel hastalıklara yönelik ilaç ve tıbbi malzemelerin yakında tükeneceği uyarısında bulunmuştu.

“Haşeratlar yayılıyor, hava çok sıcak, su çok kısıtlı”

Deyr Belah'taki Nahıl adlı sığınma merkezinde kalan Ummu Mübarek Ebu Husa da "Kanalizasyon sızıntısı ile kampta hastalıkların yayılmasından muzdarip durumdayız. Ben yüksek tansiyon hastasıyım ve kanım pıhtılaştı, çocuklarımızın hepsi kötü yaşam ve sağlık koşullarından dolayı hastalandı" dedi.

Hijyen ve ilaçlama eksikliği nedeniyle böceklerin çadırlarını sardığını, her gün çadırı böceklerden temizlemeye çalıştığını aktaran Ebu Husa, "Kaldığımız çadırlarda maruz kaldığımız sıkıntılar üst üste binerek birikiyor. Kanalizasyon sızıyor, hastalıklar ve haşeratlar yayılıyor, hava çok sıcak, su çok kısıtlı" diye konuştu.

Yakalandıkları hastalıkların tedavisinin de yapılmadığına dikkati çeken Ebu Husa, "Bir süre önce torunlarımdan biri kanalizasyona düştü, cilt hastalığına yakalandı" bilgisini paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)