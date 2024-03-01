ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 13:51
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 13:52
2 dk Okuma

Gazze’de sağlık hizmeti için uluslararası topluma çağrı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, BM’den uluslararası insancıl hukuku ve 4. Cenevre Sözleşmesini devreye sokmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de sağlık hizmeti için uluslararası topluma çağrı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde jeneratörlerin durmasının bu hastaneleri zayıf tıbbi mekanlar haline getirdiğini kaydetti.

“Gazze'nin kuzeyindekiler için sağlık hizmeti kalmadı”
“Gazze'nin kuzeyindekiler için sağlık hizmeti kalmadı”
29 Şubat 2024

Kuzeydeki hastanelerin, hayat kurtaran hizmetleri veremediğini aktaran Kudra, "Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin durması, 700 bin kişinin ölüme mahkum edilmesi demek" dedi.

BM’ye çağrı

Kudra, BM'ye, sağlık sisteminin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası insancıl hukuku ve 4. Cenevre Sözleşmesini devreye sokma çağrısı yaptı.

Sözcü Kudra, uluslararası toplumu da, Gazze'nin kuzeyinde bir sağlık felaketinin önlenmesi amacıyla tıbbi ve insani yardım ile yakıtın ulaşması için güvenli bir koridor oluşturmaya çağırdı.

Gazzeli gazeteci: İnsanlar ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde 107 gün boyunca görev yapan Filistinli gazeteci Mutez el-Azayize, İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı tahribata ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistinli 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi'nde çöken sağlık hizmeti ve yaralıların durumuna dikkati çeken Azayize, "Gazze'de insanlar artık ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor. Çünkü hastaneye gidince tedavi alabilecekleri hiçbir imkan yok" diye konuştu.

Hastanelerde yaralının yatışı için yatak dahi bulunmadığını dile getiren Azayize, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaneye giden yaralılar yatak ve acil müdahale imkanı bulamadığı için yerlerde sürünüyor. Sağlık çalışanları bitik haldeler, ellerindeki imkanlar da tükenmiş durumda. Bu savaş herkesi etkiledi. Doktorlar bir yandan insanları tedavi etmeye çalışırken, bir yandan hastaneye gelen yararılar arasında kendi aile fertlerinin olduğuna şahit oluyor ve kendi ailesine bile yardımcı olamıyor."

Azayize, Gazze Şeridi'nde halihazırda insanlara verilen sağlık hizmetlerinin bireysel çabalardan ibaret olduğunu, çoğu tıp fakültelerinden mezun ve işsiz olan gençlerden oluşan Filistinli doktor ve hemşirelerin İsrail saldırılarında yaralanan insanlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Azayize, uzun seneler devam eden abluka sebebiyle imkanların zaten çok kısıtlı olduğu Gazze'de, İsrail'in devam eden saldırıları da eklenince temel ihtiyaçların hiçbirine ulaşamadıklarını, insanların ölüm, yaralanma ve hastalığının yanı sıra bir de açlıkla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Filistinli gazeteci, öncelikli ihtiyacın acil olarak ateşkesin sağlanması ve yaralıların Gazze dışına çıkarılarak tedavi edilmesi için sınır kapılarının açılması olduğunu vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 30 bini geçti
1 Mart 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-30-bini-gecti-292597
BM, İsrail’in yardım bekleyen Gazzeli sivilleri öldürmesini kınadı
1 Mart 2024
/haber/bm-israilin-yardim-bekleyen-gazzeli-sivilleri-oldurmesini-kinadi-292581
Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırının soruşturulmasını istedi
1 Mart 2024
/haber/af-orgutu-gazze-de-yardim-bekleyenlere-saldirinin-sorusturulmasini-istedi-292561
“Gazze'nin kuzeyindekiler için sağlık hizmeti kalmadı”
29 Şubat 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindekiler-icin-saglik-hizmeti-kalmadi-292503
Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı
29 Şubat 2024
/haber/avrupa-parlamentosu-gazze-de-acil-ve-kalici-ateskes-cagrisi-yapti-292500
BM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana yardım ulaştırılamadı
28 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-nin-kuzeyine-23-ocak-tan-bu-yana-yardim-ulastirilamadi-292478
Gazze'de can kaybı 30 bine yaklaştı
28 Şubat 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-30-bine-yaklasti-292463
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 30 bini geçti
1 Mart 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-30-bini-gecti-292597
BM, İsrail’in yardım bekleyen Gazzeli sivilleri öldürmesini kınadı
1 Mart 2024
/haber/bm-israilin-yardim-bekleyen-gazzeli-sivilleri-oldurmesini-kinadi-292581
Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırının soruşturulmasını istedi
1 Mart 2024
/haber/af-orgutu-gazze-de-yardim-bekleyenlere-saldirinin-sorusturulmasini-istedi-292561
“Gazze'nin kuzeyindekiler için sağlık hizmeti kalmadı”
29 Şubat 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindekiler-icin-saglik-hizmeti-kalmadi-292503
Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı
29 Şubat 2024
/haber/avrupa-parlamentosu-gazze-de-acil-ve-kalici-ateskes-cagrisi-yapti-292500
BM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana yardım ulaştırılamadı
28 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-nin-kuzeyine-23-ocak-tan-bu-yana-yardim-ulastirilamadi-292478
Gazze'de can kaybı 30 bine yaklaştı
28 Şubat 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-30-bine-yaklasti-292463
Sayfa Başına Git