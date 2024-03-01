Gazze’de sağlık hizmeti için uluslararası topluma çağrı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde jeneratörlerin durmasının bu hastaneleri zayıf tıbbi mekanlar haline getirdiğini kaydetti.

Kuzeydeki hastanelerin, hayat kurtaran hizmetleri veremediğini aktaran Kudra, "Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin durması, 700 bin kişinin ölüme mahkum edilmesi demek" dedi.

BM’ye çağrı

Kudra, BM'ye, sağlık sisteminin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası insancıl hukuku ve 4. Cenevre Sözleşmesini devreye sokma çağrısı yaptı.

Sözcü Kudra, uluslararası toplumu da, Gazze'nin kuzeyinde bir sağlık felaketinin önlenmesi amacıyla tıbbi ve insani yardım ile yakıtın ulaşması için güvenli bir koridor oluşturmaya çağırdı.

Gazzeli gazeteci: İnsanlar ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde 107 gün boyunca görev yapan Filistinli gazeteci Mutez el-Azayize, İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı tahribata ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistinli 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi'nde çöken sağlık hizmeti ve yaralıların durumuna dikkati çeken Azayize, "Gazze'de insanlar artık ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor. Çünkü hastaneye gidince tedavi alabilecekleri hiçbir imkan yok" diye konuştu.

Hastanelerde yaralının yatışı için yatak dahi bulunmadığını dile getiren Azayize, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaneye giden yaralılar yatak ve acil müdahale imkanı bulamadığı için yerlerde sürünüyor. Sağlık çalışanları bitik haldeler, ellerindeki imkanlar da tükenmiş durumda. Bu savaş herkesi etkiledi. Doktorlar bir yandan insanları tedavi etmeye çalışırken, bir yandan hastaneye gelen yararılar arasında kendi aile fertlerinin olduğuna şahit oluyor ve kendi ailesine bile yardımcı olamıyor."

Azayize, Gazze Şeridi'nde halihazırda insanlara verilen sağlık hizmetlerinin bireysel çabalardan ibaret olduğunu, çoğu tıp fakültelerinden mezun ve işsiz olan gençlerden oluşan Filistinli doktor ve hemşirelerin İsrail saldırılarında yaralanan insanlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Azayize, uzun seneler devam eden abluka sebebiyle imkanların zaten çok kısıtlı olduğu Gazze'de, İsrail'in devam eden saldırıları da eklenince temel ihtiyaçların hiçbirine ulaşamadıklarını, insanların ölüm, yaralanma ve hastalığının yanı sıra bir de açlıkla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Filistinli gazeteci, öncelikli ihtiyacın acil olarak ateşkesin sağlanması ve yaralıların Gazze dışına çıkarılarak tedavi edilmesi için sınır kapılarının açılması olduğunu vurguladı.