Gazze’de rehine takası görüşmesi sona erdi

Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gündür devam eden Gazze'de ateşkes ve karşılıklı rehine takası müzakerelerinin sona erdiğini açıkladı.

Hamas’ın yazılı açıklamasında, “Hamas heyeti, hareket liderleriyle istişare etmek üzere kentten ayrılacak” dendi.

Heyetin, anlaşma önerisine cevabını Mısır ve Katar'daki arabuluculara ilettiği aktarılan açıklamada, anlaşma önerisi ya da verilen cevabın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları hayatını kaybetmiş olan 130'dan fazla İsrailli rehine bulunuyor.

Kahire'deki görüşmeler

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı rehine takası mutabakatı, önceki gün Kahire'de görüşülmeye başlandı. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak rehine takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Savaş Kabinesi'ndeki oturumda, Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı rehine takası mutabakat taslağını savunmuştu. Savaş Kabinesi'nin tüm üyeleri tarafından desteklendiği bildirilen taslak, Netanyahu'nun çekincelerine rağmen onaylandı.

Savaş Kabinesi toplantısının ardından yapılan genişletilmiş kabine toplantısında muhtemel bir sızmanın müzakerelere zarar verebileceği endişeyle taslağı kabine üyelerine sunmama kararı alındı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli rehinelerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli rehinelerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "rehinelerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk, 34 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)