Gazze’de ölü sayısı 24 bin 100’e yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 101 gündür İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki duruma dair bugün açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 24 bin 100'e, yaralananların sayısının da 60 bin 834'e çıktı.

Yaralılar hala enkaz altında

İsrail güçlerinin son 24 saatte 12 ayrı katliam gerçekleştirdiğini açıklayan Bakanlık açıklamasında İsrail'in son 24 saatte 132 Filistinliyi öldürdüğü, 252 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 930 gözaltı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 930'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada İsrail güçlerinin, gece boyunca El Halil, Nablus ve Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda son 24 saatte ikisi çocuk biri kadın 55 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Kötü muamele, darp, tehdit, ateş açma

Gözaltına alınanlardan 25'i Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan En-Necah Üniversitesi öğrencilerinden.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

ABD’den “daha düşük yoğunluklu saldırı” talebi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'ye yönelik daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini açıkladı.

Kirby, katıldığı CBS televizyonundaki "Face the Nation" programında İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini ifade eden Kirby, bu geçiş için doğru zaman olduğuna inandıklarını söyledi.

Kirby, "Her askeri harekatta aşamalardan geçilir ve Hamas liderliği üzerinde baskı kurdukça bir sonraki mantıklı aşama daha düşük yoğunluklu operasyonlara, hedefe yönelik, daha hassas baskınlara, daha az hava saldırısına geçmek olacaktır" dedi.