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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 08:53
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 10:05
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Gazze’de öldürülen 11 bin 983 çocuğun ismi açıklandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 34 binden fazla Filistinlinin ismini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de öldürülen 11 bin 983 çocuğun ismi açıklandı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listeyi yayımladı. Listede, İsrail ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü çocuk, 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

Listede, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden 1 yaş altı en az 710 bebeğin ismi de yer aldı.

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerden kimliği tespit edilen kadınların sayısı 6 bin 297 oldu.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerden yüzde 60'ını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi de yer aldı.

10 bin Filistinli kayıp

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerden çok sayıda kişinin cesedi İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamıyor.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin Filistinli de kayboldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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