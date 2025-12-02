“Gazze’de okullar hala sığınak olarak kullanılıyor”

Save The Children, İsrail ordusunun abluka ve işgali altındaki Gazze’de çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

İsrail ordusunun operasyonlarının Batı Şeria'nın kuzeyindeki bölgelerdeki tüm toplulukları evlerine kapanmaya zorladığı ve bunun sonucunda çocukların okuldan uzaklaştığı belirtildi. Save the Children, bölgede yürüttüğü bu alanlardaki telafi eğitimi derslerini ve çocuk koruma çalışmalarını (ruh sağlığı desteği dahil) durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.

BM: Gazze'de 54 bin 600 çocuk ölümcül derecede yetersiz besleniyor

Savaş çocukların normal hayata dönmesini engelliyor

Açıklamada Gazze’deki çocuk ve ailelerinin hayatlarının hala risk altında olduğuna işaret edilerek şu ifadelere verildi:

“Yer yer gıda ve ilaç bulunsa da birçok temel ürün hala eksik. Çocuklar ve aileler yiyecek ve temiz suya ulaşmakta zorlanıyor. Dünya Gıda Programı’na göre özellikle taze üretilen temel gıda maddeleri olan pirinç ve baklagillerin fiyatları hala çatışma öncesi seviyelerin üzerinde. Bunun yanı sıra çocuklar iki yıldır eğitimlerine devam edemiyor. Evler yeniden inşa edilmediği sürece, Gazze’deki okullar hala evsiz aileler için sığınak olarak kullanılıyor. Savaş çocukların normal hayata dönmesini engelliyor. Her hayat değerlidir ve hiçbir çocuk savaşın ortasında hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda bırakılmamalı.”

"Nüfusun neredeyse tamamı hala çadırlarda yaşıyor"

Gazze’de binaların %81’i zarar gördü, %62’si tamamen yıkıldı. Save the Children, açıklamasında hasar gören evleri onarmak için malzeme ve ekipman olmadığını belirterek bu nedenle çocukların güvenli yaşam hakkına erişemediğine de dikkat çekti.

Açıklamada Gazze nüfusunun neredeyse tamamının hala çadırlarda yaşadığı da vurgulandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, 7 Ekim 2023 ile 11 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'da en az 219'u çocuk olmak üzere 995 Filistinli öldürüldü.

