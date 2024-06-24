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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 13:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 13:39
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Gazze’de kıtlık: Bozuk yiyecekleri yiyenler zehirlendi

Gazze Şeridi'ndeki kıtlık ve bulaşıcı hastalıklar özellikle çocukları etkiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de kıtlık: Bozuk yiyecekleri yiyenler zehirlendi
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde yaşanan ciddi gıda kıtlığı nedeniyle son kullanma tarihi geçmiş konserve yiyecekleri yiyen Filistinliler arasında zehirlenme vakaları görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde, kıtlık ve bulaşıcı hastalıkların özellikle çocukları daha fazla etkilediği ifade edildi.

“Sistematik açlık politikası”

Filistin hükümeti, İsrail'in, sistematik bir şekilde açlık politikası uyguladığını ve Gazze'deki sivillerin tedavi görmesini engellediğini belirtti:

“İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'ndeki su kuyularını yeniden açmaya çalışan belediye görevlilerini ve sivil savunma ekiplerini doğrudan hedef alıyor, onları kasten hizmet dışı bırakıyor.”

İsrail'in aylardır devam eden yıkıcı saldırıları, ablukanın sıkılaştırılması ve kısıtlı olan gıda ürünlerinin girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde artan açlık krizi Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.

Gazze ve kuzey bölgelerinde gıda ürünlerindeki kıtlık ve temel hizmetlerdeki yoksunluğun yanı sıra evlerin, altyapının yok edilmesi, insani durumu her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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