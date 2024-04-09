"Gazze’de katliam sürerken aklınız neredeydi?"

Ticaret Bakanlığı'nın, bugünden itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlandığını açıklanmasının ardından siyasi partilerden farklı tepkiler geliyor.

Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı

İsrail ile ticaretin kesilmesi için 6 Nisan'da eylem yapan ‘Filistin İçin Bin Genç’ grubu üyelerinin darbedilerek gözaltına alınmasına tepkiler gelmişti. Dört gün sonra Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik ihracatı kısıtlama kararı aldı. Kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Kısıtlamanın İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

İstiklal Caddesi'nde İsrail protestosuna polis müdahalesi

İsrail'le ticareti protesto eden gençlere polis şiddeti tepki çekti

Volkan Demir: Ticaret tümüyle durmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, CHP olarak, İsrail'e yapılan ihracatın kısıtlanması kararını desteklediklerini ancak bu kararın, Türkiye'nin çıkarlarını ve bölgenin barışını korumak için yetersiz kaldığını aktardı.

"AKP iktidarı, halkımızın baskısı sonucu bu kararı almak zorunda kalmıştır. İktidar Gazze'ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticaretini sürdürmüş ve kısıtlama kararını 185 günlük gecikmeyle almıştır. Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir.

"İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

"İktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz.

"Ayrıca, iktidarı İsrail ile olan ticaret hacmini detaylı ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz."

Sevda Karaca: Halkın tepkisine yenildiler

EMEP Genel Başkan Yardımcısı, Antep Milletvekili Sevda Karaca da sosyal medya hesabından şöyle dedi:

"Kirli, kanlı ticaretin itiraf belgesi... Ağızlarını her açtıklarında 'Yok öyle bir şey' diyenler, halkın tepkisine yenildiler. Yetmez! İsrail ile yapılan bütün ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının insanca yaşayacağı ekonomik ve sosyal koşullar için her türlü destek sağlanmalıdır. Ülkedeki ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır."

İbrahim Akın: Utanmadan 'yalan' dediler

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti 28. Dönem İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise "Gazze’de katliam sürerken aklınız neredeydi?" diye sordu:

"Toplumsal baskıya direnemediniz ve İsrail’e mal sevkiyatı konusunda Ticaret Bakanlığı olarak itiraf niteliğinde bir kararı ancak bugün aldınız. Yapılan haberlere önce hiç utanmadan 'yalan' dediniz. Haber yapan gazetecilere dava açtınız. TÜİK Belgeleri için 'montaj' dediniz. Sonra 'devlet olarak ticaret yapmıyoruz' yalanını uydurdunuz. Şimdi, içinde uçak ve jet yakıtı da bulunan 54 kalem malın İsrail’e ihracatına sınırlama getirdiğinizi açıklıyorsunuz. Bu, İsrail’e bugüne kadar nasıl destek verdiğinizin itirafıdır. Üstelik, ticareti kesmediniz, sadece tepkilerden korktuğunuz için sınırlama getirdiniz. Ne vicdanınız var, ne utanmanız… Gazze’de katliam sürerken aylar boyunca ikiyüzlüce timsah gözyaşları döktünüz."

Mahmut Tanal: Hani İsrail’le ticaret yapılmıyordu?

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal da "AKP iktidarı, toplumda yükselen tepki üzerine İsrail’le olan ticarette kısmen geri adım attı. Hani İsrail’le ticaret yapılmıyordu? Hani ürünler Filistinlilere gidiyordu?" dedi.

(AÖ)