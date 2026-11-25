Uluslararası Af Örgütü, Filistinli kadınlar ve kız çocuklarının İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım nedeniyle maruz kaldığı hak ihlallerini ve bu ihlallerin toplumsal cinsiyet boyutlarını ortaya koymak amacıyla, 228 derinlemesine görüşmenin yanı sıra tıbbi kayıtlar, uydu görüntüleri ve uluslararası kuruluşların verilerine dayanarak hazırladığı “Yaşam için hiçbir koşul yok” başlıklı raporunu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yayımladı.

228 derinlemesine görüşmenin yanı sıra tıbbi kayıtlara, uydu görüntülerine ve uluslararası kuruluşların verilerine dayanan rapor, kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldığı hak ihlallerinin birbirini nasıl ağırlaştırdığını da ortaya koyuyor.

Raporda yer alan tanıklıklardan biri, İsrail’in saldırılarında çocuğunu ve yakınlarını kaybeden, ağır yaralanan ve yeni doğan bebeğinden yıllarca ayrı kalmak zorunda bırakılan Sondos Al-Kurd’a ait.

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Bir kızını kaybetti, diğerinden iki yıl ayrı kaldı

Sondos Al-Kurd, sekiz aylık hamileyken ailesiyle ekmek yapıyordu. 22 Ekim 2023’te yaşadıkları bina İsrail’in saldırısında vuruldu. Üç yaşındaki kızı Habiba ve üç akrabası öldürüldü. Ağır yaralı olarak El-Şifa Hastanesi’ne kaldırılan 29 yaşındaki Sondos, acil sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Tedavisi sürerken annesi ve erkek kardeşi de başka bir saldırıda öldürüldü. İsrail güçleri hastaneyi kuşattığında Sondos sedyeyle tahliye edildi; bebeği kuvözde kaldı. “Sürekli ‘Kızım, kızım’ diyordum. Bana ‘Onu kuvözde bırak’ dediler.”

Kuşatma sırasında sekiz yenidoğan yaşamını yitirdi. Sondos’un bebeği hayatta kaldı ve tedavi için Mısır’a götürüldü. Kızının yaşadığını öğrenmesi aylar sürdü; İsrail’in seyahat kısıtlamaları nedeniyle iki yılı aşkın süre ayrı kaldılar.

Uluslararası Af Örgütü’nün bugün (24 Kasım) çevrimiçi basın toplantısıyla tanıttığı “Yaşam için hiçbir koşul yok” başlıklı rapor, Sondos’un yaşadıkları üzerinden kadınlara yönelik ihlallerin nasıl birbirini ağırlaştırdığını anlatıyor.

Bir evde üç tuvalet, 150 çadırda üç tuvalet

Deyr el-Belah’ta yaşayan 45 yaşındaki bir kadın, Ağustos 2026’da Af Örgütü’ne yerinden edilmeden önce evinde üç tuvalet bulunduğunu anlattı. Şimdi yaşadığı alanda 150 çadır üç tuvaleti paylaşıyor. İdrar kaçırma sorunu nedeniyle her seferinde yardım istemek zorunda. Geceleri tuvaletlere ulaşamadıklarında kadınlar çadırlarında kova kullanıyor; bazıları güvenlik kaygısıyla akşamları su içmiyor.

Toplantıya Gazze kentinden katılan Kadın İşleri Merkezi Direktörü Amal Siyyam, raporda evlerin yıkılmasının kadınlar için anlamını şöyle anlatıyor: “Evimizi kaybetmek, tarihimizin bir parçasını, bedenimizin bir parçasını kaybetmektir.” Geleceğe ilişkin sorulara kadınların “Hangi gelecek?” yanıtını verdiğini söylüyor.

Doğum yapmak, çocuk sahibi olmaktan vazgeçmek

Kemal Advan Hastanesi’nde bir doktor, acil sezaryen için topladıkları yakıtla jeneratörü yalnızca yarım saat çalıştırabildiklerini anlattı. Anestezi yetersizdi: “Bebeği çıkardık, ameliyat kesisini kapatmak üzereydik ancak kadının karın kasları gerildi ve uyanmaya başladı.” Kadın daha sonra bir daha çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi.

36 yaşındaki Amira ise 17 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Beş embriyosunun saklandığı El-Basma Kliniği tahrip edildiğinde “Bütün hayallerimin, umutlarımın ve geleceğimin gözlerimin önünde yıkıldığını gördüm” dedi. Klinik direktörüne göre yaklaşık dört bin embriyo ile bin sperm ve yumurta örneği zarar gördü. 2026 ortasında Gazze’de tüp bebek tedavisi yapılamıyordu.

Raporda 13 kadın, koşullar nedeniyle çocuk sahibi olma planlarını ertelediğini ya da yeniden değerlendirdiğini anlattı. Bazı kadınlar ise doğum kontrol yöntemlerine erişemediği için istemediği gebeliklerle karşı karşıya kaldı.

Açlık ve şiddet

Eşi El-Şifa Hastanesi’ne yönelik baskın sırasında kaybolan Amina, sekiz yaşındaki kızının pazarda kalan sebze ve meyveleri topladığını anlattı: “Sömürülmemek ve tacize uğramamak için yardım aramayı bıraktım.” Temmuz 2026’da 1,2 milyondan fazla kişi kriz düzeyinde veya daha ağır gıda güvensizliği yaşıyordu.

Rapora göre yoksulluk ve yerinden edilme çocuk yaşta zorla evlendirme riskini artırırken, erkek şiddetine karşı iki kadın sığınağı zorla boşaltıldı. Kadın örgütleri Temmuz 2024’te bir sığınağı yeniden açtı. İsrail güçlerince gözaltına alınan en az 85 kadından serbest bırakılan ve örgütle görüşen 12’si darp, çıplak arama ve cinsel şiddet tehditleri anlattı; hiçbirine suçlama yöneltilmedi.

Soykırımın toplumsal cinsiyet boyutu

Af Örgütü, 2024’te İsrail’in Soykırım Sözleşmesi’nin II(a), (b) ve (c) maddelerinde tanımlanan üç fiili özel kastla gerçekleştirdiği sonucuna varmıştı. Yeni rapora göre ciddi bedensel ve zihinsel zarar verme ile fiziksel yıkıma yol açacak yaşam koşullarını dayatma ateşkesten sonra da sürüyor.

Örgüt, doğumları engelleyici sonuçları da belgeledi. Ancak sözleşmenin II(d) maddesindeki doğumları engelleme kastı konusunda kesin sonuca varmadığı için bu fiilin ayrıca soruşturulmasını istiyor.

“Bir geleceği hak ediyorlar”

Genel Sekreter Agnès Callamard, toplantıda ablukaya son verilmesini, sağlık ve insani yardım malzemelerinin girişinin sağlanmasını, kadın örgütlerinin desteklenmesini ve İsrail ile silah ticaretinin durdurulmasını istedi. Örgüt ayrıca kadınların yeniden inşaya eşit katılımı ile UCM’nin toplumsal cinsiyet temelli suçları ve üreme haklarına yönelik zararları soruşturması çağrısında bulundu.

Callamard, “Adaleti, onurlu bir yaşamı, kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olmayı hak ediyorlar. Dayanışmamızı hak ediyorlar. Ve her şeyden önemlisi, bir geleceği hak ediyorlar” dedi.

Raporun öne çıkan verileri

(NÖ)