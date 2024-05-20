“Gazze’de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastaların hayatı tehlikede”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 226 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çok ciddi şekilde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını açıkladı.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde acil hizmetler, cerrahi operasyonlar ve çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksiklik yaşandığı belirtildi.

Uluslararası kurumlara çağrı

Uluslararası kurumlardan, Gazze'ye tıbbi malzeme girişinin sağlanması için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada “Hastanelerde ve sağlık hizmeti verilen yerlerde tıbbi malzeme stoku sıfıra indi. Bu durum hastaların hayatını tehdit ediyor” dendi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da bölgedeki askeri gerilim ve abluka nedeniyle hasta ve yaralılara hizmet verilemediği kaydedildi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı. İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.

“690 hasta ve yaralının yurt dışına çıkması engellendi”

Gazze’de hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya devam etmesiyle başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze'de kıtlığın yeniden baş gösterdiği belirtildi.

İki sınır kapısının 13 gün üst üste kapalı tutulmasıyla yardımlardan oluşan 3 bin tırın Gazze'ye girişinin İsrail tarafından engellediği belirtilen açıklamada, 690 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmasının da engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, özgür dünyanın tüm ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara, sekiz aydır devam eden bu katliamın durması için İsrail'e baskı yapılması, daha büyük insani felaketler yaşanmadan da geçişlerin açılması için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

UNRWA: Nüfusun yarısı yeniden göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yalnızca 33 tırın ulaştığını ifade ederek, bunun toplu yerinden edilmeler ve artan insani ihtiyaçlar gölgesinde çok düşük bir rakam olduğuna işaret etti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu vurguladı.

Gazze'deki sivillerin güvenli bölgelere gidebileceği iddialarının yalan olduğunu belirten Lazzarini, "Gazze'de güvenli bölge yok, güvenli bir yer yok, kimse güvende değil" dedi.

Lazzarini, İsrail'in Refah'a saldırıları nedeniyle 800 bin kişinin, yani Refah'ın nüfusunun yaklaşık yarısının yeniden göç etmek zorunda olduğunu bildirdi.

“Hastanelere gelen vakaların çoğu çocuk”

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde gönüllü olarak görev yapan ABD vatandaşı plastik cerrah Adem Hamevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hastanelere gelen vakaların çoğu çocuk ve sivillerden oluşuyor ve bunlar komplike vakalar. Gelirken yanımızda çantalarda taşıyabildiğimiz kadar tıbbi malzeme ve ilaç getirdik ancak bu çok kısa sürede tükendi, Gazze'deki sağlık sistemi daha fazla ilaç ve ekipmana ihtiyaç duyuyor” dedi.

Dr. Hamevi, "Sınırların kapanmasından sonra Gazze'ye giriş çıkışlar zorlaştı. Bu, dışarda tedavi olması gereken hastalar için büyük sorun teşkil ediyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, 15 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin altyapısının büyük bölümünün tahrip edildiğini, buradaki hastanelerin üçte birinden daha azının kısmen hizmet verebildiğini, hiçbir hastanenin tam kapasite hizmet veremediğini söylemişti.

Cherevko, "Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından 2 bine yakın yardım dolu tır burası üzerinden Gazze'ye giriş yapmayı bekliyor ancak giremiyor. Bazı malzemelerimiz tamamen tükendi ve bazılarının da tamamen tükenmesine sadece birkaç gün kaldı. Bu çok tehlikeli" demişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)