Gazze’de iki gazeteci hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh hayatını kaybetti.

Gazze'deki AA muhabirinin haberine göre, görgü tanıkları, iki gazetecinin Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kaldı.

Bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazeteciler de oldu.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürdü.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu ‘Aksa Tufanı’ operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarında 143’ü çocuk, 105’i kadın olmak üzere en az 704 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 4 bini aştığını açıkladı. İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürdü.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda en az 900 İsrailli hayatını kaybetti, 157’si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.