Gazze’de iki gazeteci daha öldürüldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail saldırılarında Filistinli iki gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı Medya Ofisi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre açıklamada “İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Ahmed Ebu Abse ve Hannan Ayyad şehit oldu,” dendi.

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“Gerçekleri gizlemek”

Gazeteciler Ayyad ve Ebu Abse'nin fotoğraflarına yer verilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 89'a yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisi, dün (12 Aralık) yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü," belirtmişti. (TY)