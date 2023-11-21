Gazze’de iki gazeteci daha öldürüldü

Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Beric Mülteci Kampı ve kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde İsrail savaş uçaklarınca evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura bombardımanda hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Haddura, gelişmeleri aktarmak için muhabiri olduğu Alghad televizyon kanalına görüntülü bağlandığı yayında "Bu son video olacak" demişti.

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"İşgal güçleri, Beyt Lahiye'ye fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı" diyen Haddura, gözyaşları içinde şunları söyledi: "İnsanlar çıldırmış gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı, tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor."

Ala Tahir el-Hasanat da Gazze'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'ndaki evinin İsrail uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdi.

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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de 20 Kasım itibariyle saldırılarda en az 50 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamaya göre, 45 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti, 11 gazeteci yaralandı, 3 gazeteci kayıp, 18 gazeteci gözaltına alındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)