ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 08:56
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 08:57
2 dk Okuma

Gazze’de iki gazeteci daha öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin açıklamasına göre, Gazze’deki İsrail saldırılarında en az 50 gazeteci hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/gazzede-iki-gazeteci-daha-olduruldu.jpg

Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Beric Mülteci Kampı ve kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde İsrail savaş uçaklarınca evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura bombardımanda hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Haddura, gelişmeleri aktarmak için muhabiri olduğu Alghad televizyon kanalına görüntülü bağlandığı yayında "Bu son video olacak" demişti.

Filistin: Gazze’de 5 bin 600
Filistin: Gazze’de 5 bin 600'ü çocuk, 13 bin 300 kişi hayatını kaybetti
21 Kasım 2023

"İşgal güçleri, Beyt Lahiye'ye fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı" diyen Haddura, gözyaşları içinde şunları söyledi: "İnsanlar çıldırmış gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı, tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor."

Ala Tahir el-Hasanat da Gazze'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'ndaki evinin İsrail uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdi.

RSF: Gazze Şeridi
RSF: Gazze Şeridi'nde yaşananlar gazetecilik açısından bir trajedi
8 Kasım 2023

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de 20 Kasım itibariyle saldırılarda en az 50 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 45 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti, 11 gazeteci yaralandı, 3 gazeteci kayıp, 18 gazeteci gözaltına alındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

öldürülen gazeteciler
ilgili haberler
İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırısında 2 gazeteci öldü
21 Kasım 2023
/haber/israilin-lubnana-yonelik-hava-saldirisinda-2-gazeteci-oldu-288254
Times of Israel: İsrail ordusunun kayıplarının birkaçı 'dost ateşi' sonucu
21 Kasım 2023
/haber/times-of-israel-israil-ordusunun-kayiplarinin-birkaci-dost-atesi-sonucu-288253
ilgili haberler
İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırısında 2 gazeteci öldü
21 Kasım 2023
/haber/israilin-lubnana-yonelik-hava-saldirisinda-2-gazeteci-oldu-288254
Times of Israel: İsrail ordusunun kayıplarının birkaçı 'dost ateşi' sonucu
21 Kasım 2023
/haber/times-of-israel-israil-ordusunun-kayiplarinin-birkaci-dost-atesi-sonucu-288253
Sayfa Başına Git