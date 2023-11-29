Gazze’de “herkese karşılık herkesin serbest bırakılması” teklifi

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, rehineler ve tutuklular konusunda iki taraftan da herkesin serbest bırakılmasını kabul edeceklerini açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan el-Hindi, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki İsrailli kadın ve çocuklardan oluşan sivilleri teslim ettiğini dile getirdi, “Esirler konusunda iki taraftan da herkese karşılık herkesin serbest bırakılması denklemini kabul edebiliriz. İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız” dedi.

İsrail'in rehineleri askeri yöntemle kurtaramadığını ve dolayısıyla bu konudaki tercihinin zor olduğunu ifade eden Hindi, İsrail'in savaşa hazırlanma niyetinde olduğunu göstererek müzakerelerin gidişatını etkilemeye çalıştığını söyledi.

Hamas ile İsrail arasındaki mutabakat: Çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk serbest bırakıldı. Katar 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

“Uzun vadeli ateşkes” görüşmeleri

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in başkent Doha'da Gazze'de ateşkesi görüştükleri belirtildi.

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Haberde, görüşme masasında tartışılan konuların arasında "uzun vadeli ateşkes" için yeni anlaşmanın yanı sıra Gazze’de tutulan İsrailli erkekler ve askerlerin de bulunduğu tüm rehinelerin salıverilmesine karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyenlerin" de bulunduğu Filistinlileri serbest bırakmasının yer aldığı kaydedildi.

KAN'ın haberinde, Mossad Başkanı Barnea'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Doha'daki müzakerelerin ayrıntıları hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Haberde Hamas'ın yapılması için çaba harcanan yeni anlaşmanın genel hatlarına onay verdiği, “tam bir ateşkes” istediği ancak İsrail’in halihazırda bunu reddettiği belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)