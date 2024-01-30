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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 08:42
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 08:44
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“Gazze’de gıda yardımı engelleniyor”

OCHA, Gazze'de devam eden çatışmalar, sağlık hizmetindeki aksamalar, gıda ve temiz suya erişim eksikliğinin kıtlık riskini artırdığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze’de gıda yardımı engelleniyor”
Fotoğraf: AA

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin yayımladığı son güncelleme raporunda, gıda yardımı için operasyonel alan ve teslimata erişimin büyük ölçüde engellendiği aktarıldı.

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Raporda, Gazze'de devam eden çatışmalar, sağlık hizmetindeki aksamalar, gıda ve temiz suya erişim eksikliğinin kıtlık riskini artırdığı belirtildi.

"BM ve diğer ortak kuruluşların çabalarına rağmen Gazze'nin kuzeyindeki gıda dağıtımı, ihtiyaçların çok altında kalıyor" ifadelerinin yer aldığı raporda, Gazze'de karşılaşılan zorluklar ile zor durumdaki insanların acil gıda güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli koordinasyon ve desteğin önemi vurgulandı.

Raporda, sağlıkta yaşanan sorunlar ve gıda güvenliğinin kötüye gitmesi nedeniyle çocuklar ile hamile ve emziren kadınlardaki yetersiz beslenme durumunun endişe verici olduğu bildirildi.

Gazzeliler kıtlıkla karşı karşıya

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

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(AS)

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