“Gazze’de gıda maddeleri tükendi”

Filistin Sınır Kapıları İdaresi Sözcüsü Hişam Advan, Gazze'ye günlük ortalama 100 yardım tırı girdiğini ancak bunun yaşanan felaketle kıyaslandığında çok düşük bir sayı olduğunu açıkladı.

“Savaş öncesinde günlük yaklaşık 500 tır girişi oluyordu. Üstelik o zaman Gazze'de mal stoku vardı. Şimdi ise her şey tükenmiş durumda” diyen Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen yardımların ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını ve çok daha fazla miktarda yardıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Daha fazla yardım çağrısı

Advan, Filistinlilerin hayatının kurtarılması için Gazze'ye daha fazla yardım girişi yapılması çağrısında bulundu.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan insan geçişlerine dair Advan, Mısır pasaportu sahipleri, yabancı uyruklu kişiler, hasta ve yaralılar gibi istisnai durumların girişi için çalışan sınır kapısının sürekli olarak açık kalması gerektiğini söyledi.

Filistin Kızılayı dün, İsrail'in 4 aydır yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ne, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden 9 bin 831 yardım tırının girdiğini açıkladı.

İsrail, yardım konvoyunu vurdu Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “Gazze'de, bölgenin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu” diye yazdı. White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı. White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız" dedi, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BM: İsrail yardımları engelliyor Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeyi sürdürdüğünü duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ/WHO) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirdi. Dujarric, geçiş yapabilen yardım konvoylarında genellikle gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti. Hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının çoğunlukla engellendiğini aktaran Dujarric, bu misyonların su ve hijyen malzemeleri taşıdığını söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.

UNRWA’dan ateşkes çağrısı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine dikkati çekti. Gazze'de 17 bin çocuğun korumasız kaldığı ya da ailesinden ayrıldığına işaret eden Lazzarini, "4 ay süren savaşta Gazze'de 100 bine yakın insan öldürüldü, yaralandı veya şu anda kayıp. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 5’ine tekabül ediyor. Bunun şehrinizde veya ülkenizde ne anlama geldiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz" dedi. Lazzarini, Gazze'de çatışmaların devam ettiğini vurgulayarak "Savaş hız kesmeden devam ediyor ancak kazanan olmayacak. Yalnızca acı, sefalet ve keder olacak. Ateşkesin vakti geldi. Gazze'deki, İsrail'deki, bölgenin başka yerlerindeki ve ötesindeki insanların iyiliği için farklı bir yola ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 27 bin 478 kişi öldürüldü, 66 bin 835 Filistinli yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)