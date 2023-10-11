“Gazze’de çok sayıda kişi enkaz altında”

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

AB: Gazze’de 150 bin kişi yerinden edildi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası insani hukuka göre kullanmasında hemfikir olduğunu belirterek, İsrail bombardımanı sonucu Gazze'de 150 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Dün akşam açıklama yapan Borrell, AB dışişleri bakanlarının sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınamakta mutabık olduğunu belirtti, rehinelerin serbest bırakılması, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Borrell, “Su, gıda, elektrik kesintisi yapılmamalı, insanların Gazze'deki bombardımandan Mısır'a doğru kaçabilmeleri için insani koridorlar açılmalı” dedi.

Gazze’de 2 bin 329 nokta vuruldu

Gazze Şeridi'nden İsrail'e Aksa Tufanı saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana, kentin tüm noktaları İsrail savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalanıyor.

AA’nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkı, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındı.

İsrail savaş uçaklarının dün gece süren bombardımanının ardından kentin batısındaki Mecmai Ensar bölgesi, Reşid Caddesi ve sahil şeridinden yoğun dumanlar yükseldi. Kentin doğusundaki Derec, batısındaki Kerame ve kuzeydeki Furkan mahallelerinde yoğun bombardıman devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana Hamas'ın İsrail'e 4 bin 500 roket attığını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden 2 bin 329 hedef vurduğunu açıkladı.

Hamas’tan “işkence” açıklaması

Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklama yaptı:

“Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor.

“İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor.

İşgal güçlerinin engel olmak için büyük uğraşısına rağmen, Gazze çevresinde çatışmalar sürüyor, direnişin sızma operasyonları devam ediyor.”

DSÖ’den insani yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı, İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmaların dördüncü gününde sağlık ve insani yardıma erişim çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, 9 Ekim'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği belirtilerek, “Sisi, DSÖ'nün sağlık ve diğer insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını kolaylaştırma yönündeki talebini kabul etti. Bu tür ulaşım koridorlarının korunması gerekir” dendi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yedek jeneratörlerle çalıştığı ve yakıtın birkaç gün içerisinde bitmesi beklendiği, çatışmalar öncesinde DSÖ'nün konumlandırdığı sağlık malzemelerinin tükendiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirildi. (AS)