Gazze’de can kaybı 55 bin 432'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 55 bin 432’ye yükseldi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 68 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 55 bin 432’ye, yaralı sayısının da 128 bin 923’e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 139 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 16 bin 882 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Açıklamada 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 338'e yükseldiği, 2 bin 831 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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(AY)